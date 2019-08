Em menos de um mês de exibição, conta já com 36.826 espectadores.

“Tony” é o documentário português mais visto de sempre

O documentário de Jorge Pelicano sobre a vida do cantor Tony Carreira continua a encher salas de de cinema.

Segundo os números do Instituto do Cinema e do Audiovisual divulgados, em comunicado, pela distribuidora de cinema NOS Audiovisuais, o filme sobre o cantor com mais sucesso em Portugal destronou o filme “Fados”, de Carlos Saura, que detinha o recorde anterior com 34.382 espectadores.

A estreia da obra aconteceu a 25 de julho e a obra já contabiliza 36.826 bilhetes vendidos, o equivalente a uma receita bruta de 197 mil euros. As imagens acompanham António Antunes, emigrante em França, desde o início da carreira aos concertos esgotados por todo o mundo.

Tony partilhou com os fãs a emoção ao saber do sucesso do documentário. "Isto deixa-me, obviamente, sem palavras e com um enorme sentimento de gratidão. É maravilhoso e é graças a vocês que fazem parte da minha história, da nossa história”, escreveu no Facebook.

Em 2018, o cantor anunciou uma pausa na carreira, depois de ter sido acusado pelo Ministério Público de plagiar 11 músicas, incluindo os temas mais conhecidos, como “Ai Destino”, “Sonhos de Menino”, “Depois de ti mais nada” ou “Porque é que vens”.