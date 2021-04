O artista português que perdeu a filha em dezembro do ano passado apareceu ao lado de Dolores Aveiro, numa publicação da mãe de Cristiano Ronaldo.

Tony Carreira reaparece pela primeira vez em público após morte da filha

Afastados dos palcos e da exposição pública, Tony Carreira reapareceu esta semana nas redes sociais ao lado da mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro.

Numa publicação na conta de Instagram da mãe do jogador português, Tony Carreira surge ao lado de Dolores Aveiro juntamente com uma mensagem de carinho ao cantor que perdeu a filha de 21 anos, Sara Carreira, a 5 de dezembro de 2020. "Hoje estive com meu grande amigo Tony, que Deus te dê muita força porque além do amor que te posso dar, não consigo fazer mas nada", escreveu Dolores.

"O meu coração sangra só de te ver, mas tem força amigo. Tens uns filhos maravilhosos e lindos e essa será sempre a tua fortaleza, estejam eles onde estiverem. Eu sei que seja o que for que te diga nada te fará feliz, mas não desistas, meu querido, tens uma multidão que te ama e que te dá forças para a tua caminhada. Que Deus te guarde e conta sempre comigo até ao meu fim", acrescentou.

Sara Carreira faleceu num acidente de viação, na A1 perto do Cartaxo, a 5 de dezembro, quando o automóvel onde seguia com o namorado Ivo Lucas, que conduzia o veículo chocou, contra um carro acidentado e imobilizado na faixa de rodagem.



