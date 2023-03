Nova ‘lei covid’, fim do isolamento e da máscara obrigatória e a vacinação contra a covid-19. São assuntos em debate no Linha Aberta de hoje. Participe a partir das 11h30.

Vox pop

Tomou a vacina contra a covid-19? Arrepende-se ou voltaria a tomar?

Nova ‘lei covid’, fim do isolamento e da máscara obrigatória e a vacinação contra a covid-19. São assuntos em debate no Linha Aberta de hoje. Participe a partir das 11h30.

Após três anos, as poucas restrições ligadas à covid, que ainda estavam em vigor, vão sair de cena.



A nova lei covid começa a ser aplicada no sábado, pondo fim ao isolamento dos infetados e ao uso obrigatório da máscara em lares de idosos e hospitais.

Mas, até ao final do ano, continuarão em vigor algumas regras relacionadas com a vacinação. A lei vai continuar a permitir a vacinação e as farmácias, por exemplo, vão continuar a ter autorização para administrar a vacina a pessoas a com mais de 16 anos.

A nova lei covid é o tema do Linha Aberta de hoje. Antes do programa estivemos lá fora. Perguntámos a algumas pessoas se tomaram a vacina e o que pensam sobre o fármaco. Há quem tenha tomado todas as doses, quem tenha começado o esquema de vacinação mas não o tenha terminado e quem seja contra. Há também quem tenha dúvidas quanto à eficácia do fármaco.

Você, tomou as doses de reforço? Arrepende-se ou voltaria a tomar? Participe no Linha Aberta de hoje, entre as 11h30 e o meio-dia.

Artigo: Diana Alves | Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa