O ator e a mulher, Rita Wilson, fizeram o anúncio através das redes sociais. O casal está a ser tratado na Austrália.

Tom Hanks infetado com coronavírus

O ator e a mulher, Rita Wilson, fizeram o anúncio através das redes sociais. O casal está a ser tratado na Austrália.

O ator de Forrest Gump, 63 anos, e a mulher são os primeiros nomes de Hollywood a serem infetados com o coronavírus.

Ambos estão de quarentena na Austrália, onde Hanks está a gravar um filme. No Twitter, o ator escreveu: "Olá. Eu e a Rita [Rita Wilson, a mulher] estamos por aqui, na Austrália. Sentimo-nos um pouco cansados, como se estivéssemos constipados, e com algumas dores no corpo. Rita teve alguns arrepios que iam e vinham. Alguma febre também. Para fazer as coisas bem, como o mundo precisa no momento que atravessamos, fizemos o teste do coronavírus e o resultado foi positivo".

Hanks perguntou ainda sobre "o que fazer a seguir? Os médicos têm protocolos que devem ser seguidos. Os Hanks vão ser testados, observados e isolados durante o tempo que a saúde pública e a segurança o exigir."

Por enquanto, são os únicos nomes confirmados do mundo do cinema mas, por exemplo, no desporto, vários atletas já testaram positivo com o vírus.

Veja a lista completa aqui.