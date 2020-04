Na noite de 18 para 19 de abril, vários artistas vão tocar no evento organizado por Lady Gaga.

#TogetherAtHome. Maior concerto do ano acontece online este mês

Eddie Vedder, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, Paul McCartney, Alanis Morisette, Chris Martin, Billie Joe Armstrong, Billie Eilish e o irmão, Finneas são alguns dos nomes que vão dar música a partir de casa.



A ideia do concerto "One World: Together at Home" partiu de Lady Gaga e destina-se a angariar dinheiro para profissionais de saúde que estão na linha da frente na luta contra a covid-19.

Para ver o evento, basta inscrever-se aqui.





