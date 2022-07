A Comissão já só espera o pior e que Vladimir Putin venha a cortar todo o fornecimento de gás à Europa. Por essa razão, pediu aos 27 países para reduzirem o consumo de gás em 15%.

Radio Latina 9 min.

Atualidade em síntese 21 JUL 2022

Todos os países têm que cortar já 15% no gás ou a UE enfrentará um inverno sombrio

A Comissão já só espera o pior e que Vladimir Putin venha a cortar todo o fornecimento de gás à Europa. Por essa razão, pediu aos 27 países para reduzirem o consumo de gás em 15%.

A medida ainda é voluntária, mas no momento em que a Rússia congelar o fornecimento de gás haverá um alerta a nível da União Europeia e será obrigatória.



Na quarta-feira, antecipando os cortes mais do que previsíveis do fornecimento à União, a Comissão propôs um plano de redução do consumo do gás em que se pede a todos os 27 países – sem exceção e mesmo os que não recebem gás russo – que de 1 de agosto até 31 de março de 2023 - reduzam o seu consumo total de gás em 15%. Este valor é obtido somando os últimos cinco anos de consumo em cada país entre agosto e março e calculando a média histórica. E a partir desse valor atingir o objetivo de reduzir 15%.

A proposta da Comissão vai ser avaliada num conselho extraordinário de ministros de Energia, havendo até lá, certamente, discussões nos Estados-membros. Se adotada na reunião dos 27 ministros de Energia do próximo dia 26, a 1 de agosto, como pretende a Comissão, a corrida a contra-relógio para cortar no consumo de gás começa.

Cidade do Luxemburgo vai ter um "Boulevard de Kiev"

A autarquia da Cidade do Luxemburgo anunciou que vai dar o nome de Boulevard de Kiev a uma nova artéria, N3, que vai ligar, em 2023, Howald à estação dos comboios da capital.

Os responsáveis da comuna justificam, em comunicado, esta escolha como "um símbolo de solidariedade, empenho e apoio da capital luxemburguesa à capital da Ucrânia e do povo ucraniano, face à intolerável agressão da Rússia".

O Boulevard de Kiev vai funcionar como uma nova porta de entrada para a capital e será parcialmente delimitado pela linha do elétrico.

Recorde. Nunca houve tantas petições públicas

Foi um ano recorde. Entre julho de 2021 e julho de 2022, foram entregues no Parlamento 428 petições públicas. No período anterior, tinham sido apenas 271, segundo dados revelados pela presidente da comissão das petições, Nancy Kemp-Arendt.

No balanço anual do sistema nacional de petição pública, a deputada cristã-social adiantou que os assuntos mais frequentes são a saúde (20%), a mobilidade (15%), o trabalho e o emprego (10%) e temas relacionados com a sociedade e a família (10%).

No entanto, a classificação por temas é um dos aspetos que a comissão das petições pretende afinar nos próximos tempos, já que algumas das iniciativas acabam por ser transversais a vários tópicos. É o caso, por exemplo, de uma petição sobre os preços dos combustíveis, que poderá ser colocada no grupo das petições sobre mobilidade e não naquele sobre as finanças dos agregados, de acordo com Nancy Kemp-Arendt.

O sistema em vigor estipula que se uma petição for assinada por pelo menos 4.500 pessoas, o tema é discutido no Parlamento com o autor da iniciativa, deputados e ministros competentes. Os debates servem para debater os assuntos e alertar para determinadas problemáticas, levando muitas vezes o Governo a agir.

Numa entrevista recente à Rádio Latina, Nancy Kemp-Arendt falou do sistema de petição pública no Luxemburgo e do procedimento de avaliação dos resultados dos debates. De acordo com a deputada, o Governo cumpre com a maioria das promessas feitas nesses debates.

Luxemburgo. Mais de 4.600 alunos frequentam escolas europeias públicas

São mais de 4.600 os alunos inscritos nas cinco escolas europeias públicas que existem no Luxemburgo. Um número que vai crescer em setembro com a abertura da sexta escola do género no país, a Escola Internacional Gaston Thorn, na cidade do Luxemburgo. Neste momento há 300 alunos matriculados na Gaston Thorn.

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação, à margem da assinatura da nova convenção sobre o ensino europeu público no grão-ducado, assinada pelo ministro da tutela, Claude Meisch, e pelo secretário-geral das escolas europeias, Andreas Beckmann.

O ministério sublinha que, com a abertura da Gaston Thon, o ensino europeu público estará disponível em todas as regiões do país, consolidando assim os “esforços de diversificação da paisagem escolar para responder à crescente heterogeneidade da população escolar”.

As escolas europeias em causa são gratuitas e adaptadas ao contexto luxemburguês, sendo que os alunos podem escolher uma de três secções: inglês, francês ou alemão. Em qualquer uma delas, o luxemburguês é obrigatório desde a primeira classe do ensino primário (P1) até à terceira classe do secundário (S3).

A Escola Internacional de Differdange e Esch (EIDE) foi a primeira do género a abrir as portas no Luxemburgo, em 2016.

Luxemburgo tem apenas 286 veterinários para todo o país

O Luxemburgo está a passar por uma escassez de veterinários. A profissão já não é tão atrativa e está mesmo a tornar-se muito difícil prestar serviços à noite e aos fins de semana. Existem atualmente apenas 286 veterinários a trabalhar em todo o país.

O número de pessoas dedicadas aos animais está constantemente a diminuir, o que torna a situação complicada, afirmou Claude Haagen, ministro da Agricultura, em resposta a uma pergunta parlamentar do partido CSV.

Segundo a presidente do colégio de veterinários, Josiane Gaspard, uma das causas para a falta destes profissionais é que os estudos são longos e difíceis. A sobrecarga de trabalho e a questão ética da eutanásia do animal também estão entre os problemas apontados, que fazem com que muitos jovens recém-formados mudem de profissão.

Do ponto de vista financeiro, o mercado imobiliário luxemburguês e o custo de vida em geral são mais um obstáculo à chegada de novos profissionais que estudaram no estrangeiro.

Uma das soluções, segundo Josiane Gaspard poderia ser a criação de centros médicos veterinários, idênticos ao modelo dos centros que operam na medicina humana. Outra possibilidade é realizar um estudo aprofundado do setor veterinário para encontrar soluções viáveis.

Lago Haute-Sûre: novas medidas de segurança, mas só para o ano

O lago Haute-Sûre vai ter novas medidas de segurança para evitar o caos em torno do lago. No entanto, só vão entrar em vigor no próximo ano.

Com as altas temperaturas, a procura das praias fluviais da região continua a atrair multidões. Para evitar confusão nas estradas, parques de estacionamento sobrelotados e o desrespeito pelas regras, a comissão do lago encomendou um estudo para determinar que medidas suplementares são necessárias. Os primeiros resultados são esperados no outono, refere o presidente da comissão, Charles Pauly, ao jornal Wort.

Recorde-se que desde o início de julho, a presença da polícia e dos guardas-florestais foi aumentada no local, sobretudo para controlar os estacionamentos junto às estradas.

Para já, as pessoas são incitadas a usar as linhas de autocarro até ao lago e a evitar grelhadas na floresta, por causa da seca e das altas temperaturas.

Polícia intercetou homem com arma de plástico em Dudelange

As autoridades policiais receberam na quarta-feira à noite, pouco antes das 20 horas, chamadas de várias pessoas, que davam conta de que um homem passeava na route de Zoufftgen, em Dudelange, com uma arma de fogo na mão. Segundo os relatos, a arma caiu várias vezes ao chão.

Pouco tempo depois, o homem foi intercetado por uma patrulha da polícia. Os agentes constataram que o indivíduo estava altamente alcoolizado e que tinha a arma no bolso de trás das calças. A polícia apreendeu a arma e constatou que se tratava de uma arma de plástico, ou seja, falsa.

Uma vez que o homem estava fortemente alcoolizado e tinha provocado distúrbios, passou a noite na esquadra da polícia.

Polícias vão usar câmaras nas fardas para "prevenir escalada de violência"



As câmaras de vídeo instaladas nas fardas dos polícias, as chamadas bodycams, estão prestes a chegar às forças de segurança luxemburguesas. Em breve, vão ser obrigatórias para todos os agentes.

Esta terça-feira, o ministro da Segurança Interna, Henri Kox, e o Diretor de Estratégia da Polícia, Alain Engelhart, apresentaram ao público o projeto legislativo em causa, que foi enviado para as autoridades na sexta-feira passada.

O objetivo principal da medida é prevenir a escalada da violência, sublinhou Kox, antes de reforçar, várias vezes, a importância da formação dos agentes para utilizar as câmaras.

O polícia que fizer determinada gravação tem acesso às imagens e pode editar as imagens num programa específico, nomeadamente para acompanhar o relatório da sua intervenção ou os procedimentos criminais.

Contudo, o ficheiro original continua encriptado e guardado nos servidores da polícia. O agente não pode alterá-lo nem apagá-lo. Em princípio, o ficheiro é eliminado após 28 dias, a não ser que esteja relacionado com algum processo criminal.

A mini câmara tem de estar bem visível e emitir aviso sonoro sempre que o polícia inicia gravações.

França. Homem abatido pela polícia depois de matar vários familiares



Em França, um homem com cerca de 20 anos foi morto a tiro pela polícia na quarta-feira depois de ter matado cinco membros da sua família numa casa em Douvres, no leste de França, onde se encontrava barricado desde terça-feira à noite.

O suspeito estava armado com uma espingarda e uma espada japonesa quando os agentes intervieram.

Cinco pessoas, membros de uma família à qual o homicida pertencia, foram encontradas mortas em casa. Os detalhes dos laços familiares ainda não são conhecidos ao certo.

Itália. Draghi apresentou a demissão ao chefe de Estado

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, apresentou formalmente a demissão ao chefe de Estado, após ter perdido o apoio da coligação que o apoiava.

O primeiro-ministro apresentou a demissão ao presidente Sergio Mttarella hoje de manhã, de acordo com o gabinete da Presidência, que disse ter “tomado nota" da decisão de Draghi.

De acordo com a Associated Press, o chefe de Estado quis saber se Draghi quer manter-se em funções até à realização das eleições.

CIA afirma que China está a aprender lições com guerra na Ucrânia para invadir Taiwan

A China está a aprender com a guerra da Rússia na Ucrânia com vista à preparação de uma ofensiva contra Taiwan, disse na quarta-feira o diretor dos serviços de inteligência norte-americanos CIA, Bill Burns.

“A questão não é saber se a liderança chinesa vai optar por usar a força contra Taiwan, nos próximos anos, mas antes quando e como o farão”, disse Burns, durante uma intervenção no Fórum de Segurança de Aspen, nos Estados Unidos.

O diretor da CIA disse que a China viu na invasão russa uma prova de que “não se conseguem vitórias rápidas e decisivas” sem ter a capacidade militar suficiente.

O diretor da CIA considerou também, em linha com declarações anteriores de Washington, que a China, apesar do seu apoio tácito, não presta apoio militar à Rússia na guerra na Ucrânia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.