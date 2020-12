As férias escolares de Natal decorrem até ao dia 4 de janeiro de 2021, mas o regresso às aulas presenciais só vai acontecer na segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021.

Todas as estruturas de acolhimento extracurricular encerram a 28 de dezembro

As férias escolares de Natal decorrem até ao dia 4 de janeiro de 2021, mas o regresso às aulas presenciais só vai acontecer na segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021.

Quanto às estruturas de acolhimento extracurricular, como as creches e os ateliers de tempos livres (maison relai e foyer, no Luxemburgo), todas vão encerrar na segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020 e só reabrirão a 11 de janeiro.

Como tem sido habitual, neste cenário um dos encarregados de educação, pode ser o pai ou a mãe, tem direito à licença por razões familiares.

Esta licença permite aos pais ficarem em casa para acompanhar as crianças com menos de 13 anos de idade, sem perder dias de folga.

As medidas foram anunciadas esta manhã pelo ministro da Educação, Claude Meisch, em conferência de imprensa. Conferência durante a qual revelou que os alunos entre os 4 e os 19 anos vão receber, por correio, um convite para fazer o teste de diagnóstico à covid-19 nos centros de despistagem em larga escala. O objetivo é fazer o teste antes do regresso às aulas presenciais no dia 11 de janeiro para impedir contágios nas escolas.

Para prestar apoio psicológico a alunos, pais e pessoas docente, o Governo criou a linha telefónica 8003 93 93 que será gerida pelo Centro Psicossocial e de Acompanhamento Escolar (Cepas, na sigla em francês).

A hotline 8003 90 90 também está ativa para prestar apoio pedagógico, ou seja é destinada a quem enfrenta dificuldades com a matéria curricular que será dada através da internet.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.