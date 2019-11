Esta terça-feira, 26, Tina Turner, um dos grandes nomes femininos da música do século XX, completa oito décadas. Uma vida repleta de sucessos, violência, a perda de um filho e a vida tranquilo num castelo na Suiça.

Tina Turner celebra 80 anos e continua a ser "simply, the best"

Nas décadas de 1970, 1980 ou 1990, era o nome maior da música pop/rock mundial. Há quem lhe chame a "rainha" e ainda ninguém surgiu para disputar o título.

Tina Turner celebra 80 anos esta terça-feira. Reformou-se aos 70 e tem uma carreira de 5 décadas em que há sucessos que se tornaram intemporais. Quem não sabe a letra do hino "The Best"?

No entanto, longe da atenção do público, a cantora admitiu ao jornal 'The New York Times', Tina garante que encontrou o seu lugar. "Eu queria um castelo até perceber como podem tornar-se grandes", brinca.

"Sinto-me em casa aqui. Se estou no Lago Zurique, na casa que tenho, sinto-me serena. Eu realmente tenho tudo aqui", diz. Fazer compras, comer farinha de aveia ou desfrutar da companhia do marido, Erwin Bach, são actividades que fazem parte do seu dia-a-dia.

Chateau Algonquin, o castelo de Tina Turner Google Earth

Tina definitivamente mostra em suas palavras que se despediu da artista que era: "Eu não canto mais, não danço mais, não consigo". Palavras que ela não pronuncia com pesar. Pelo contrário, Tina Turner está feliz com a sua vida de reformada "convencional" (viver num castelo não é muito normal). Fazer compras, comer farinha de aveia ou desfrutar da companhia do marido são actividades que fazem parte do seu dia-a-dia. E ela está encantada por ser este o caso. Ela decidiu que queria isso há dez anos, em 2009, depois de terminar a turnê do 50º aniversário de sua carreira. "Depois entrei no avião, respirei fundo e disse: 'Acabou. Mas ainda bem que acabou. Estava cansado de cantar e fazer todos felizes. Foi o que sempre fiz na minha vida. A verdade é que não tem sido um caminho fácil para ela e é por isso que encontrar-se neste momento de sua vida é tão gratificante: "Eu tinha uma vida muito difícil. Mas não culpei nada nem ninguém, ultrapassei-o. E hoje sou uma pessoa feliz. A minha vida de aposentado é muito melhor do que a minha vida anterior, desde a sabedoria, a forma como penso, até à minha própria atitude.















Tina o Musical

Tina, O Musical estreou-se na Broadway, em Nova Iorque, a 7 de Novembro, com a presença da rainha do rock — mesmo a tempo de antecipar uma festa que, hoje, dia 26, ganha outra cor. Tina Turner completa 80 anos de uma vida preenchida, ainda que cheia de sobressaltos.

A viver na Suíça desde 1995 (e com nacionalidade deste país, desde que, em 2013, renunciou à norte-americana), Tina Turner pode afirmar hoje usufruir de uma paz que nem sempre foi o seu cartão-de-visita.