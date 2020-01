O ator será o protagonista de uma biopic focada na fase da controversa transição que Dylan fez do folk para o rock. O projeto tem o apoio do lendário músico americano.

Timothée Chalamet vai ser Bob Dylan em novo filme sobre o cantor

O ator Timothée Chalamet vai interpretar Bob Dylan num novo filme sobre o cantor, músico e compositor.

Chalamet, que se tornou mundialmente conhecido pela sua interpretação em 'Chama-me Pelo Teu Nome', filme de 2017 de Luca Guadagnino e vencedor de um Óscar, fará de Dylan em jovem, focando-se na sua fase de transição da música folk para o rock n'roll.

Ainda sem confirmação oficial, tem sido avançado para o filme o título 'Going Electric', que remete diretamente para essa altura. Um período em que um jovem Bob Dylan, reconhecido como artista sensação da música folk americana e porta-voz de uma geração, protagoniza uma controversa incursão no rock ‘n’ roll quando faz o seu primeiro concerto elétrico durante o Newport Folk Festival, a 25 de julho de 1965.

O projeto é baseado no livro 'Dylan Goes Electric', de Elijah Wald, que traça essa parte decisiva do percurso artístico do músico prémio Nobel da literatura.

O filme vai ser realizado por James Mangold, do aclamado 'Walk the Line' (2005), sobre a vida do músico Johnny Cash e da sua companheira June Carter, e conta com o apoio do próprio Bob Dylan, enquanto produtor executivo do filme, em parceria com a Mangold e a Fox Searchlight.

A participação do lendário músico estará também presente na cedência de direitos para a inclusão de várias canções do seu extenso catálogo discográfico e segundo a imprensa americana, Timothée Chalamet estará a ter lições de guitarra para o papel.



As gravações do filme deverão começar no final desta primavera, quando o ator terminar uma peça de teatro, em Londres.

AT