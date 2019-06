Them Lights apresentou recentemente o videoclipe do single Mysterious Lights.

Them Lights...música, luzes, ação

Them Lights apresentou recentemente o videoclipe do single Mysterious Lights.

Por detrás de Them Lights 'esconde-se' Sacha Hanlet, antigo baterista do grupo Mutiny on the Bounty.

O novo projeto do artista nasceu da paixão pela música eletrónica, ritmada pelo groove e agilidade vocal do artista.



Após alguns concertos, bem sucedidos, por exemplo, na última edição do festival de música alternativa "Siren's Call", o músico lançou o terceiro single, intitulado Myterious Lights.

Uma semana depois do lançamento do novo videoclipe, Them Lights vem aos estúdios da Rádio Latina e promete surpreender em mais um espaço entrevista/showcase, entre as 15:00 e as 16:00.

Acompanhe a emissão através das frequências 101.2, 103.1, em latina.lu ou em direto na rede social Facebook, em https://www.facebook.com/radiolatinalux/.

Descubra Them Lights, um projeto original, envolvente e ambicioso artisticamente.

Siga a atualidade do artista no seu site oficial www.themlights.com.



Cristina Gonçalves