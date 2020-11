"Atumn Boy" é o mais recente single do duo luxemburguês

"The Tame and the Wild" levaram sons de outono à Radio Latina

O grupo de folk indie nostálgico "The Tame and the Wild" apresenta-se, desde o início, a duas vozes que através das suas composições exploram emoções humanas entre o mundo natural, o mar e as estrelas, a juventude e velhice, a resiliência e o amor, a audácia e a resignação, a honestidade e a memória. A música dos "The Tame and the Wild" é melodia e poesia e convida à reflexão e à introspeção. Isso mesmo sobressai no single editado em setembro deste ano "Autumn Boy".

"Autumn Boy" foi o pretexto para a entrevista/showcase na Radio Latina que pode recordar abaixo:

Entrevista igualmente disponível em podcast no site da Radio Latina.

Seja & Flepp que formam o duo "The Tame and the Wild" apresentam-se, em placo, acompanhados por Maurizio DiStasi (guitarra e voz), Alain Kremer (guitarra), Tom Goedert (teclados e voz) e Pete Mertens (bateria).



A banda tem uma agenda bem preenchida para 2021 e continua a presentear os fãs com novas músicas que pode ouvir e descobrir no seu canal youtube.

Acompanhe a atualidade dos "The Tame and the Wild" no facebook, no instagram e no site oficial da banda.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

