O jogo já vendeu 200 milhões de cópias, foi traduzido em 22 línguas e é uma das séries mais vendidas de todos os tempos.

"The Sims". 20 anos de um jogo que não pára de render

O sucesso de "The Sims" parece resistir ao teste do tempo. As quatro versões, ao longo destes 20 anos, parecem acompanhar as tendências e novos jogadores têm aderido à premissa do jogo de "seres quem quiseres".

Lyndsay Pearson, gerente geral da Maxis, a equipa de desenvolvimento, disse ao Newsround, citado pela BBC, que era "difícil acreditar que estamos a comemorar os 20 anos e ainda temos tantas coisas que queremos fazer".

A ideia surgiu em 1991, quando a casa de Will Wright, designer de jogos, ardeu. Esta experiência deu a Will a ideia de um jogo onde os jogadores pudessem construir e decorar as suas próprias casas.

Anos depois, tornou-se realidade. A empresa de desenvolvimento de jogos Maxis uniu-se à EA para publicar "The Sims", o primeiro jogo da franquia. Os jogadores podiam desenhar as próprios personagens, dar-lhes personalidades e mantê-los felizes.

O 'Sims' tem a própria linguagem - Simlish - e moeda - Simoleons (§) - que os jogadores podiam usar para comprar casas.

Seis meses após o lançamento, surge o primeiro dos pacotes de expansãodesta realidade alternativa, o "The Sims: Livin' Large". Este já continha raptos alienígenas, "Sunny The Tragic Clown" e "The Grim Reaper".

"The Sims" tornou-se o jogo de PC mais vendido em 2000, 2001, 2002 e 2003 até ser destronado em 2004, pela sua versão 2. Este novo 'Sims' introduziu 14 locais, incluindo Pleasantview e Strangetown, mais de 400 edifícios e opções de design, 350 novos objectos, e 10.000 opções de moda disponíveis.

As crianças podiam crescer e tornar-se adultos e os jogadores também tinham mais poder sobre a vida de um 'Sim' para os ajudar a atingir os seus objectivos, ou criar um pouco de caos. Em 2006, a expansão Pets permitiu que as pessoas criassem um animal de estimação, pela primeira vez.

Em junho de 2009, "The Sims 3" vendeu mais de um milhão de cópias na primeira semana. Este novo jogo ofereceu mais diversidade, possibilidades criativas e mais expansões. O quarto jogo foi lançado em 2014, e apresentou algumas mudanças revolucionárias. A maior delas foi retirar os limites de género na ferramenta 'Create-A-Sim'. Isto significava que os jogadores podiam criar 'Sims' com qualquer tipo de roupa, tipo de corpo ou voz, independentemente do seu sexo. No entanto, o jogo recebeu críticas por não incluir a fase infantil da vida, ou piscinas.

"Adoro que 'The Sims' continue a ser tão flexível ao lidar com as questões que afectam o mundo. É um lugar para escapar dos desafios da vida real, mas também para processá-los e explorá-los de uma forma segura", disse Lyndsay.

O The Sims 4 passou recentemente por 20 milhões de jogadores únicos em todo o mundo. Ainda não foi anunciado o lançamento de um "The Sims 5".