"The Irishman". Filme de Scorsese estreia hoje na Netflix

O filme sobre a máfia de Nova Iorque junta dois dos maiores nomes do cinema, Al Pacino e Robert De Niro.

Já está disponível na Netflix o tão antecipado filme "The Irishman", que marca o regresso do realizador Martin Scorsese ao mundo dos da máfia norte-americana. Prepare-se: é uma maratona de três horas.

O elenco não podia ser melhor. Al Pacino e Robert de Niro podem ser considerados os maiores atores da sua geração. As duas lendas do cinema voltam a contracenar juntos (e é a primeira vez de Pacino com Scorsese), depois de 11 anos sem aparecer lado a lado.

Apesar de centenas de filmes combinados entre os dois, fizeram parte dos mesmos projetos apenas quatro vezes. No icónico "Padrinho II", 1974, "Heat", 1995, Righteous Kill, 2008, e agora, com Scorsese.

Joe Pesci, Harvey Keitel, dois atores habituados a trabalhar com Scorsese, também fazem parte do elenco, juntamente com Bobby Canavale, Jesse Plemens, Jim Norton, Anna Paquin, Ray Romano.

História real

Foto: Netflix

O filme parte de uma investigação real levada a cabo pela polícia norte-americana, sobre o desaparecimento de Jimmy Hoffa (Al Pacino), líder do sindicato dos camionistas norte-americanos.

Suspeita-se que o seu assassino seja Frank Sheeran, que chegou a serviu como seu guarda-costas e a quem chamavam de "o irlandês". Sabia-se que Sheeran tinha ligações à máfia.



Uma década de trabalho

Martin Scorsese levou dez anos para conseguir concluir este projeto. Em 2009, anunciou que voltaria a filmar com o seu ator de eleição, De Niro, em breve. Na mesa, estava a adaptação do livro "I Heard You Paint Houses", de Charles Brandt. Por questões de financiamento - já que implicava usar tecnologia 3D para tornar os atores mais novos - as filmagens foram sendo adiadas.



Foi necessário a Netflix entrar em jogo e um orçamento de 125 milhões para filmar o mistério que rodeia a morte de Jimmy Hoffa, líder sindical que teria ligações à máfia e é interpretado por Al Pacino, curiosamente, no seu primeiro filme com Scorsese.

A família Sheeran

Jörg Carstensen/dpa

O cantor Ed Sheeran, 28 anos é, afinal, sobrinho afastado de Frank Sheeran (interpretado por Robert De Niro), que se tornou conhecido por "pintar casas" ao espalhar sangue pelas paredes com o sangue das vítimas.

Um dos atores do filme, Stephen Graham, garantiu que foi o próprio Ed quem lhe contou a ligação familiar. "Eles são parentes. Juro por Deus - juro pela vida da minha avó. Foi o que Ed disse. Ele diz que é o seu tio distante", disse no programa de "The One Show", da BBC.

Para saber em que sala de cinema poderá ir ver o filme consulte aqui.

Ana Patrícia Cardoso