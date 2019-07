O anúncio oficial foi feito para plataforma de streaming Hulu.

"The Handmaid's Tale" vai ter quarta temporada

Ainda sem data de estreia, a série que já ganhou 11 Emmys vai mesmo ter quarta temporada.

Na última temporada, que estreou em junho, a história da série já ultrapassou o romance homónimo de Margaret Atwood. A distopia da autora canadiana tornou-se um sucesso mundial, ao retratar os Estados Unidos da América como uma sociedade teocrata, em que as mulheres férteis - despidas de qualquer direito - são obrigadas a engravidar e viver como escravas sexuais de famílias poderosas.

Atwood prepara-se para lançar o segundo livro, The Testaments, que se passa 15 anos depois do fim de "The Handmaid’s Tale". Só chegará às livrarias a 10 de setembro.