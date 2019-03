Artistas de renome e talento incontestável, no Luxemburgo, dão "vida" à música no The Grund Club Sogwriters.

Radio Latina 1

The Grund Club Songwriters... ou o feliz encontro de talentos!

Artistas de renome e talento incontestável, no Luxemburgo, dão "vida" à música no The Grund Club Sogwriters.

The Grund Club Songwriters, pela mão do conhecido músico Lata Gouveia, tornou-se ao longo dos anos numa verdadeira "família musical" que acolhe, de ano para ano, talentos reconhecidos e emergentes, como Josh Island e ADRIAN.

O primeiro concerto do ano, com direção artística de Lata Gouveia, terá lugar, quarta-feira, 13 de março, na Rockhal, e conta com a atuação de Daniel Balthasar, Josh Island, Elise Nunes, ADRIAN, Sven Sauber e Peter Varkonyi. Os artistas serão acompanhados vocalmente por Sarah Candle e Jessica Lobo e, instrumentalmente, por Gilles Bernard (bateria), Tom Heck (baixo), Luca Sales (teclados) e Sven Sauber (guitarra).

Antes do concerto na Rockhal alguns dos artistas do The Grund Club Songwriters, vão passar pelos estúdios da Radio Latina para uma entrevista/showcase, sexta-feira, 8 de março, entre as 15h e as 16h.

Informações sobre o concerto e os artistas no site www.grundclub.com

Acompanhe a entrevista/showcase, através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu





Ana Cristina Mendonça Gonçalves