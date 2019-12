O músico Khalid Oke lançou, recentemente, o single "Thank You".

"Thank You"...OKE na Radio Latina

Khalid Oke é um jovem de origem nigeriana que vive no Luxemburgo há vários anos.

A música, paixão que trouxe da Nigéria onde cantava num coro, acompanhou-o na sua viagem e desenvolveu-se já em solo luxemburguês. Cantor, e compositor o jovem pretende, com a sua música, transmitir uma mensagem de paz e união.

Recentemente, editou o single "Thank You" destacado na rubrica "Ouviu Primeiro na Latina", na passada quarta-feira, 11 de dezembro: https://www.wort.lu/pt/latina/ouviu-primeiro-na-latina-thank-you-a-nova-musica-de-oke-5df11776da2cc1784e351d4e.

Ouça, abaixo, o novo single de Oke.

O artista é o convidado do espaço entrevista/showcase esta sexta-feira, 13 de dezembro, entre as 15h e as 16h na Radio Latina. Acompanhe a entrevista através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e latina.lu.

Siga a atualidade de Oke no instagram @Oke_official e no facebook @Okeartistpage.





Ana Cristina Mendonça Gonçalves