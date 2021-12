Já é oficial.

17 DEZ 2021

Testes de antigénio gratuitos para trabalhadores vacinados com uma dose

A partir de 15 de janeiro o certificado 3G passa a ser obrigatório nas empresas. Uma forma, segundo o Governo, de tornar o local de trabalho mais seguro à covid-19. A partir dessa data todos os trabalhadores têm de apresentar um certificado de vacinação, de recuperação ou um documento que ateste que testaram negativo à covid-19.

Para as pessoas que receberam até lá uma dose do fármaco, e esperam pela segunda, o Executivo vai lhes dar 20 códigos que dão acesso a testes de antigénio gratuitos. Esses códigos são entregues às pessoas no momento em que recebem a primeira dose, sendo que esta ação é válida desde ontem e estará em vigor até 28 de fevereiro.

Os testes gratuitos à covid-19 podem ser feitos num dos cinco centros de testagem geridos pelo Exército luxemburguês. O site www.covidtesting.lu, que permite fazer as marcações vai estar acessível a partir de 10 de janeiro.

Nova lei covid aprovada no Parlamento

O Parlamento aprovou ontem a nova lei covid, com 31 votos a favor, oito contra e 21 abstenções.

Desde a meia-noite de hoje, o regime 2G (testados ou recuperados) passou a ser obrigatório nos setores de lazer e da Horeca, ou seja, restaurantes e cafés. Há, no entanto, uma exceção para os jovens que praticam atividades desportivas entre 12 e 19 anos. Para estes continua a vigorar o regime 3G, ou seja, ainda poderão apresentar um teste negativo.

Com a nova lei, também já está garantido que a partir de 15 de janeiro passa a ser obrigatório apresentar um certificado 3G no local de trabalho. Ou seja, só quem for vacinado, recuperado ou testado negativo poderá aceder à empresa.

Para evitar Covid-Check falsos, o Governo permite o controlo de identificação dos seus portadores. Quer isto dizer que o Executivo autoriza que pessoas que não são polícias possam pedir o cartão de cidadão aquando de um controlo do certificado de vacinação, por exemplo, nos mercados de Natal, restaurantes ou cafés.

A validade dos testes PCR de despistagem à covid-19 foi reduzida para 48 horas, em vez de 72 horas, e a dos testes de antigénio certificados passou a ser de 24 horas, em vez de 48 horas.

A nova lei deve manter-se em vigor até ao dia 28 de fevereiro.

Há mais 24 novos agentes de fiscalização nos comboios e autocarros

O ministro da Mobilidade, François Bausch, aprovou o reforço de mais 20 agentes de fiscalização nos comboios dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) e outros quatro que vão trabalhar nos autocarros dos Transportes Intercomunais do Cantão de Esch (TICE).

Estes agentes são responsáveis por assegurar a ordem e a segurança nos transportes públicos e têm autoridade, por exemplo, para pedir a identificação dos passageiros.

Podem, entre outras medidas, passar multas ou verificar os títulos de transporte reservados aos passageiros em primeira classe.

Os agentes podem também ordenar a retirada de passageiros, caso o comportamento esteja a perturbar a ordem ou a segurança no transporte público e nas estações de autocarro e de comboio.

Von der Leyen. Ómicron espalha-se a ritmo feroz na UE

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reconheceu o “ritmo feroz” de propagação da variante Ómicron do SARS-CoV-2, que causa a covid-19, mas vincou que a União Europeia (UE) está “melhor que há um ano”.

Em declarações prestadas após um Conselho Europeu - que durou mais de 14 horas - dominado em parte pela degradação da situação, e numa altura de elevados contágios, a responsável vincou que “a resposta só pode ser aumentar a vacinação, nomeadamente para incluir crianças com mais de cinco anos de idade, e adotar medidas de proteção”.

Boavista goleia Sporting e apura-se para meias-finais da Taça da Liga

O Boavista goleou ontem o Sporting de Braga por 5-1, em jogo da última jornada do grupo C da Taça da Liga de futebol, e apurou-se para as meias-finais da prova, nas quais vai defrontar o Benfica.

A outra meia-final vai opor o Sporting, vencedor do grupo B e detentor do troféu, ao Santa Clara, que ganhou o grupo D.

Liga das Nações. Portugal e Luxemburgo conhecem os seus adversários

Espanha, Suíça e República Checa são os adversários da seleção portuguesa de futebol no grupo 2 da terceira edição da Liga das Nações A. Foi o que ditou ontem o sorteio realizado na cidade suíça de Nyon.

Portugal venceu a prova no ano de estreia, em 2019.

Turquia, Lituânia e Ilhas Faroé são os adversários da seleção do Luxemburgo.

Em junho e setembro do próximo ano, todas as seleções vão medir forças entre si, quer na condição de visitado quer como visitante.

A ‘final four’ da Liga das Nações será realizada em junho de 2023.

