Teresa Oliveira, do projecto Fado Vivo pisa o palco Fado , na Rádio Latina

O dia da música acolhe mais uma fadista!

Foi a vez de acolhermos no palco Fado, neste dia da música, 21 de junho, mais uma fadista, bem conhecida por todos os portugueses, no Luxemburgo!

A fadista Teresa Oliveira integra o projecto "Fado vivo" e revelou-nos como nasceu a paixão pelo Fado! Partilhou ainda com os ouvintes da Rádio Latina, alguns dos seus Fados, o seu amor pela escrita, nomeadamente, pela poesia!

Teresa Oliveira, foi a convidada no especial Momentos de Fado, com Raquel Barreira, no dia 21 de junho, dia em que se celebra a Festa da música!

Também nos prendou com uma interpretação de um dos seus Fados, ao vivo!

Um dia da música, em cheio, na Rádio Latina!

