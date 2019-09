A apresentadora aceitou o convite do amigo de longa data e foi ao 'Você na TV, o programa da manhã da TVI.

Teresa Guilherme revela a Manuel Luís Goucha porque nunca foi mãe

Teresa Guilherme, 64 anos, está afastada da TVI desde que apresentou o reality-show 'Casamenteira', há mais de um ano. Num percurso na televisão que começou em 1991, a apresentadora é uma das caras mais reconhecidas do entretenimento em Portugal.

Manuel Luís Goucha, amigo de longa data, fez-lhe o convite para voltar ao canal, como convidada no programa 'Você na TV', das manhãs do Canal de Queluz. Teresa aceitou.

Os caminhos de ambos cruzaram-se há praticamente 30 anos. Teresa produziu, em 1991, o programa 'Sim ou Sopas', apresentado por Goucha e, em 1993, a dupla esteve à frente de 'Olha que Dois', na RTP.

"Mulheres que nunca quiseram ser mãe" foi o tema escolhido para esta terça-feira, 24, e Teresa falou da sua experiência, admitindo que a sua profissão e a maternidade não era conjugáveis.

"Estou casada com a minha carreira. Talvez tenha sentido que não conseguia arranjar tempo para as duas coisas"

Quando as pessoas lhe perguntavam pelos filhos - e agora, pelos netos - Teresa nunca sentiu cobrança. "'Ah não tens filhos, não tens netos...' Quando me dizem é porque querem que eu seja feliz. Porque foram felizes com os filhos e agora com os netos."

Foram-lhe conhecidas duas relações públicas. Com o falecido Raul Durão, com quem viveu dez anos, e que a iniciou no mundo da rádio, antes da televisão. E com Henrique Dias, entre 2004 e 2008. Casaram em Las Vegas.

No Instagram, a apresentadora mostrou-se contente com a visita à "casa" do amigo e à TVI.

BES. Guerra aberta com Ricardo Salgado

A apresentadora de televisão conseguiu sentar o antigo presidente do BES, Ricardo Salgado, no banco dos réus por ter sido uma das lesadas deste banco.

Teresa Guilherme investiu 2,5 milhões de euros em papel comercial do BES e perdeu tudo. Agora, quer em tribunal, recuperar o seu dinheiro, ou pelo menos ver devolvida uma parte, avança o Jornal Público. “Foram as poupanças de uma vida inteira de trabalho”, disse a apresentadora ao Público.

“Ricardo Salgado e outros passeiam, passam férias como se nada fosse. Parece que nada aconteceu. Isso não é justo para quem entregou as poupanças, o dinheiro de anos e anos de trabalho”, declarou.