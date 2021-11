Foi suspenso das suas funções e arrisca processo em tribunal.

Funcionário do Ministério da Saúde tenta falsear CovidCheck

Procurava o comprovativo de um teste de rastreio à covid-19 falso e foi suspenso das suas funções. O caso envolve o Ministério da Saúde já que se trata de um dos seus funcionários. Um trabalhador que, segundo o jornal Lëtzebuerger Land, ocupa um cargo de responsabilidade no Ministério da Saúde.

O funcionário público, cuja identidade não é revelada, não está vacinado, e para ter acesso ao CovidCheck, exigido nas administrações públicas, pediu a um dos seus colegas do ministério para que lhe falsificar o comprovativo de um teste PCR, com resultado negativo em seu nome.



Este último não só recusou o pedido como informou o Diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, do sucedido. Schmit optou pela suspensão de funções do funcionário em questão e alertou o Ministério Público que poderá decretar a abertura de um processo judicial.

Até 18 de dezembro, as empresas, tanto do setor público como do privado, podem, se assim o desejarem, exigir aos seus trabalhadores o CovidCheck. O que para os não vacinados implica pagar do próprio bolso testes de diagnóstico à covid-19 certificados por um profissional de saúde para ir trabalhar. Em caso de recusa, os trabalhadores podem não receber ordenado e arriscam até o despedimento.

12.11.21 Recordista Brasil carimba qualificação para Mundial22



O Brasil está na fase final do campeonato do mundo de futebol de 2022. Venceu hoje a Colômbia, por 1-0, em São Paulo, na 13.ª jornada da zona sul-americana de qualificação.

O Brasil é recordista de vitórias em campeonatos do mundos de futebol. Conquistou cinco troféus (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

O Mundial de 2022 joga-se no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.

12.11.21 Luxemburgo suspense Skipevax para menores de 30 anos

A vacina da Moderna não está a ser administrada nos residentes com menos de 30 anos de idade.

A decisão da ministra da Saúde, Paulette Lenert, não foi anunciada em conferência de imprensa, mas dada numa resposta parlamentar. Lenert diz que prefere aplicar "o princípio da precaução", mas que “para já, a Agência Europeia de Medicamentos “não emitiu nenhuma restrição da vacina com base na idade”.

A medida de precaução surge numa altura em que os países vizinhos Alemanha e França também restringiram este fármaco, depois de detetados vários casos de miocardite e pericardite. Um estudo da Alta Autoridade de Saúde francesa conclui que a vacina da Moderna aumenta ligeiramente o risco de inflamações no coração nesta faixa etária.

12.11.21 “Bem bom” ter cinema português no Grão-Ducado

O Festival de Cinema Português está de regresso ao Luxemburgo. A décima segunda mostra cinematográfica de produções lusas começa hoje e prolonga-se até dia 19, com a exibição de seis filmes e quatro curtas-metragens.

“Bem Bom” é a película de estreia do certame deste ano. O filme sobre a carreira da ‘girls band’ portuguesa Doce, é exibido às 19h desta sexta-feira, no Utopia, em Limpersberg.

12.11.21 Cimeira do clima sem fim à vista

A falta de consenso pode adiar o fim da cimeira do clima. Devia terminar esta sexta-feira em Glasgow, mas por não haver consenso sobre o texto final deverá prolongar-se pelo fim de semana.

Mais de 120 líderes políticos e milhares de especialistas, ativistas e decisores públicos estiveram no Reino Unido nas duas últimas semana para atualizar os contributos dos países para a redução das emissões de gases com efeito de estufa até 2030.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, foi um dos líderes de Governo a discursar neste encontro mundial e manifestou-se contra a energia nuclear. Uma energia que, segundo o líder do Executivo, não é segura nem sustentável.

O país não tem centrais nucleares ao contrário dos países vizinhos. A central mais próxima é a francesa de Cattenom. Em caso de acidente nuclear naquela central, o Grão-Ducado poderia ser riscado do mapa.

A conclusão científica é há muito conhecida e levou, há uns anos, o Luxemburgo a propor ajuda financeira à França em troca do fecho da central de Cattenom.

Mas a França, através do seu presidente Emmanuel Macron, anunciou esta semana que vai continuar a apostar nessa tecnologia, no caso em mini-reatores nucleares.

12.11.21 Pandemia arrasta-se devido a falta de vontade política

A Organização Mundial de Saúde (OMS) culpa a falta de solidariedade política pelao facto de a pandemia ainda não ter acabado.

A OMS acredita que a pandemia "terminará quando o mundo decidir que terminará". Nesta altura, há "falta vontade política".

O organismo insta os governos à partilha de vacinas com os países mais pobres.

11.11.21 Mais duas vítimas mortais da ‘covid’ no Luxemburgo

O Grão-Ducado tem mais de 2.600 casos ativos de covid-19. O boletim do Ministério da Saúde desta quinta-feira dá conta de dois óbitos associados à doença. São já 854 desde o início da pandemia.

Há 38 pessoas hospitalizadas. Quinze desses ‘doentes covid’ estão nos cuidados intensivos.

Em 24 horas foram também detetadas 243 novas infeções.

11.11.21 EMA valida dois novos medicamento ‘anticovid’

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) dá autorização para a comercialização de dois medicamentos contra a covid-19. Trata-se dos primeiros anticorpos monoclonais recomendados.

Os dois medicamentos aprovados são o Ronapreve e o Regkirona.

O primeiro é recomendado para o tratamento da doença em adultos e adolescentes, a partir dos 12 anos, que não necessitem de assistência respiratória e que corram um risco acrescido de a sua doença se tornar grave. O mesmo aplica-se ao Regkirona.

Com base nos estudos disponíveis, a EMA considera que o tratamento com os dois medicamentos reduz as hospitalizações e as mortes em doentes com covid-19.

11.11.21 Jovem de Troisvierges morre em acidente

Acidente de viação fatal. Um condutor de 18 anos morreu na sequência do despiste do automóvel que conduzia. A viatura acabou por embater numa árvore.

O acidente ocorreu ontem, pouco depois das 9 da noite, entre Urspelt e Reuler, na CR340.

A jovem vítima morava em Troisvierges.

Está em curso uma investigação para apurar as causas exatas do acidente. O corpo do jovem vai ser autopsiado, por ordem do Ministério Público.

11.11.21 Surto de ‘covid’ na escola de Echternach

Um surto de covid-19 foi detetado na escola fundamental Millermoaler em Echternach, na semana passada. Ao todo, 29 pessoas testaram positivo ao SARS-CoV-2, entre 25 de outubro e 8 de novembro. Quatorze das 29 turmas do segundo ao quarto ciclos foram abrangidas.

Até sexta-feira estão em vigor medidas sanitárias suplementares. Todos os alunos e professores têm de fazer um teste rápido de antigénio por dia, em vez de dois por semana. Para além do rastreio, pessoal docente e alunos da escola fundamental de Echternach, a partir do segundo ciclo, têm de usar máscara durante as aulas.

11.11.21 Gasolina 95 volta a subir de preço

A gasolina de 95 octanas está mais cara desde esta quinta-feira. Custa agora 1,52 euros por litro. A subida foi de 2,4 cêntimos por litro.

11.11.21 Energia nuclear sem financiamento europeu?

O Grão-Ducado vai assinar hoje uma declaração que exclui a energia nuclear das fontes energéticas consideradas sustentáveis, defendendo que não possa receber financiamento europeu.

Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha e Portugal estão também entre os subscritores do documento, que vai ser apresentado hoje na cimeira do clima que decorre em Glasgow.

Há posições divergentes relativamente à produção de energia a partir de fontes nucleares, a mais notável é a da França cuja produção energética depende em dois terços de fontes nucleares.

11.11.21 “A situação pandémica é preocupante”

Quem o diz é a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

O Luxemburgo está na quarta vaga da pandemia. Foram reportadas esta quarta-feira 347 novas infeções num só dia. O número de internamentos é elevado. Há 41 ‘doentes covid’ hospitalizados.

Os quatro hospitais do país estão atualmente na fase 2 do plano de contingência. Um nível que evita a desprogramação de intervenções cirúrgicas. Mas se passarem à fase 3, os hospitais terão de cancelar cirurgias e consultas e limitar as visitas.

O meio familiar continua a ser a primeira fonte de contaminações. É sobretudo em festas privadas que as pessoas contraem o vírus. Segundo a ministra, os eventos organizados sob o regime do CovidCheck não têm originado surtos.

11.11.21 Portugal sabe domingo se vai ao Mundial2022

A seleção portuguesa está a um ponto da fase final do Mundial do próximo ano. Empatou esta quinta-feira a zero com a República da Irlanda.

Portugal só precisa de empatar no domingo com a Sérvia, no Estádio da Luz, em Lisboa, para garantir a presença na fase final do campeonato do mundo de futebol.

No mesmo Grupo A de qualificação europeia está o Luxemburgo. Os ‘leões vermelhos’ estão matematicamente afastados da corrida à fase final do torneio, mas esta quinta-feira superaram-se em Baku, ao vencer o Azerbaijão por 3-1.

Um impressionante golo de bicicleta do lusoluxemburguês Gerson Rodrigues foi o principal destaque desta partida. Gerson brilhou e bisou no jogo frente ao Azerbaijão. O Luxemburgo recebe no domingo a República da Irlanda, no novo estádio nacional.

11.11.21 Google volta a perder em tribunal

O Tribunal Geral de Justiça da União Europeia negou hoje recurso à ‘gigante’ tecnológica Google de uma multa superior a dois milhões de euros imposta pela Comissão Europeia por abuso de posição dominante no comércio eletrónico comunitário.

Esta decisão confirma a decretada em primeira instância pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, o tribunal europeu que tem a sua sede em Kirchberg.

Assim, confirma-se a multa de cerca de dois milhões e mais de 400 mil euros imposta à Google pela Comissão Europeia em 2017.

A multinacional alega que a multa é “incorreta" jurídica, económica e factualmente.

10.11.21 EMA estuda Moderna para crianças

A Agência Europeia do Medicamento (EMA) está a avaliar a possível administração na União Europeia da vacina anticovid-19 da Moderna em crianças dos 6 aos 11 anos.

A EMA vai rever os dados sobre a vacina, incluindo os resultados de um estudo clínico em curso em crianças para decidir se recomenda, ou não, o alargamento da sua utilização. Prevê-se a divulgação do parecer dentro de dois meses.

A Spikevax, nome da vacina da Moderna, é uma das quatro vacinas administradas no Luxemburgo maiores de 12 anos.

10.11.21 Mundo sem seringas em 2022?

Alerta da Organização Mundial de Saúde (OMS): podem vir a faltar um a dois mil milhões de seringas já no próximo ano.

A causa será a excessiva procura causada pela campanha global de imunização contra a covid-19.

A OMS avisa que a escassez pode atrasar os programas de vacinação de rotina contra outras doenças, sobretudo a inoculação de crianças.

10.11.21 Preços dos combustíveis quase duplicam num ano

A escalada dos preços da energia faz disparar a taxa anual de inflação de nove décimas, no Luxemburgo. Passou de 2,7%, em setembro, para 3,6%, em outubro.

Os preços dos produtos petrolíferos subiram 10,5% num mês e 48,5% num ano.

Na comparação mensal, a maior subida foi observada no gás canalizado, com mais 17,7%. Segue-se depois o gasóleo de aquecimento que encareceu 12,4%, entre setembro e outubro. Nos postos de abastecimento, os condutores tiveram de desembolsar mais 9,7% por litro de gasóleo e mais 5,1% por cada litro de gasolina. Já face ao mês de outubro de 2020, os preços dos produtos derivados do ‘ouro negro’ subiram 48,5%.

10.11.21 Restaurantes, lares e consultas mais caros após indexação

Salários e pensões do Luxemburgo aumentaram 2,5% desde o dia 1 de outubro, graças ao sistema nacional de adaptação dos salários e pensões ao custo de vida.

Mas esse aumento foi desde logo ‘aproveitado’ para aumentar o preço de alguns serviços. Os utentes dos lares de idosos, por exemplo, começaram em outubro a pagar mais 2,2% pelos serviços prestados. Os preços dos seguros habitação subiram igualmente 2,2%.

No setor da restauração a valorização foi de 0,8% e os cabeleireiros também aumentaram as suas tarifas. As consultas nos médicos e nos dentistas também estão mais caras, estando, segundo o Statec, direta e automaticamente ligadas à indexação dos salários.

10.11.21 Ameaçado com arma de fogo em Kircbherg

Assalto de um transeunte em Kirchberg. Um peão foi ameaçado com uma arma de fogo para entregar os seus pertences. O assalto ocorreu esta terça-feria, em plena rua, na Albert Borschette, por volta das 18h.

Segundo as autoridades policiais, o assaltante usou uma arma de fogo para ameaçar a vítima, roubando-lhe depois a sua mala.

O indivíduo fugiu depois de bicicleta. Continua a monte.

10.11.21 Luxemburgo recomenda dose de reforço ‘anticovid’ a mais residentes

O Conselho Superior das Doenças Infecciosas do Luxemburgo recomenda a toma de uma dose de reforço aos maiores de 65 anos e aos profissionais de saúde, estes últimos em restrições de idade. Também os assistentes de médicos e de dentistas vão poder aceder à dose de reforço. Isto é uma recomendação e não uma imposição.

A dose de reforço deverá ser administrada pelo menos seis meses após a toma da última injeção.

A dose de reforço era até aqui administrada a idosos com mais de 75 anos, residentes em lares de idosos sem limite de idade e a pacientes em diálise.

10.11.21 França impõe dose de reforço contra a covid-19

A vizinha Franca vai mais longe, obrigando mesmo à toma da dose de reforço para prolongar a validade do passe sanitário.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, diz que a partir de 15 de dezembro as pessoas com mais de 65 anos vão ter de tomar a terceira dose da vacina contra a covid-19. Caso contrário ficam sem passe sanitário válido para aceder a locais públicos, como restaurantes ou bares.

10.11.21 Reino Unido pressiona profissionais de saúde

A vacinação contra a covid-19 vai ser obrigatória para os trabalhadores do serviço público de saúde do Reino Unido, partir do dia 1 de abril.

A vacinação só não será obrigatória para aqueles que não trabalhem em contacto com doentes ou não possam ser vacinados por motivos de saúde.

Os trabalhadores do setor não serão obrigados a vacinar-se antes do inverno, embora o Governo britânico reconheça que a situação pode tornar-se complicada nas próximas semanas, já que se teme um aumento das infeções por covid-19 associadas a outros vírus sazonais, como o da gripe.

10.11.21 Singapura não paga hospital aos não vacinados

Em Singapura, quem não se vacinar contra a ‘covid’ paga tratamento hospitalar do próprio bolso.

Caso venham a adoecer na sequência da infeção pelo novo coronavírus, os doentes vão ser obrigados a pagar as despesas nos hospitais.

Para além desta decisão, o país também já não assume os custos médicos de quem testa positivo logo após a chegada a Singapura.

10.11.21 Alemanha e Noruega com novos recordes de infeções

As autoridades de saúde alemãs registaram 39.676 novas infeções, o terceiro recorde de novos casos em menos de uma semana. As autoridades norueguesas contabilizaram 2.126 novas infeções.

O Luxemburgo enfrenta a quarta vaga da pandemia. Há neste momento mais de 2.400 casos ativos no país, 43 ‘doentes covid’ internados, desses 14 estão nos cuidados intensivos.

09.11.21 OBRIGADO Ricardinho

O internacional português de futsal Ricardinho anuncia o fim de uma carreira de 18 anos na seleção portuguesa.

O anúncio acontece um mês depois de Ricardinho se ter sagrado campeão mundial pela primeira vez, título que juntou ao europeu conquistado em 2018.

Aos 36 anos, Ricardinho é o único praticante eleito por seis vezes melhor jogador de futsal do mundo.

09.11.21 Desemprego parcial especial ‘covid’ menos comparticipado

De 100 para 25%. O Estado luxemburguês compensa agora apenas 25% do ordenado dos trabalhadores do setor da Horeca que entrem em desemprego parcial ‘especial covid’.

Se inicialmente a compensação do Governo cobria 100% das horas não trabalhadas, no passado mês de junho essa percentagem desceu para 50% e agora é de 25%.

A decisão foi tomada na última reunião do Conselho de Ministros e aplica-se aos meses de novembro e dezembro deste ano.

A federação HORESCA contesta a medida e acusa o Governo de não ter consultado o setor previamente.

09.11.21 Monulpiravir em análise pela EMA

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) está a rever os dados disponíveis sobre a utilização do medicamento antiviral molnupiravir.

O objetivo passa por apoiar as autoridades nacionais, caso decidam usá-lo no tratamento contra a covid-19.

O molnupiravir já foi aprovado no Reino Unido. Destina-se a ser tomado duas vezes por dia durante cinco dias por pessoas que estejam em casa com covid-19 ligeira a moderada e que tenham pelo menos um fator de risco de poder desenvolver doença grave.

No Luxemburgo, desde 29 de fevereiro de 2020, morreram 851 pessoas e foram contabilizados mais de 83.200 casos de infeção, segundo os últimos dados do Ministério da Saúde.

09.11.21 Português do Luxemburgo morto na Figueira

Um português residente no Luxemburgo foi encontrado morto na Figueira da Foz. As autoridades do Grão-Ducado lançam hoje um apelo a testemunhas.

A descoberta do corpo sem vida de Marco Alves Santos remonta ao dia 5 de agosto deste ano. Foi encontrado no rio Mondego, perto da Figueira da Foz.

O Ministério Público do Luxemburgo lança agora um apelo a testemunhas para ajudar as autoridades portuguesas a investigarem o caso.

Qualquer informação que possa ser útil para a investigação deve ser comunicada às autoridades luxemburguesas.

09.11.21 Primeiro estudo luxemburguês sobre eficácia das vacinas

Os residentes com 70 anos ou mais e com esquema vacinal completo têm menos 85% de probabilidade de serem infetados com o SARS-CoV-2, menos 99% de risco de hospitalização e menos 92% de risco de morte devido à covid-19.

Isto significa que as pessoas maiores de 70 anos e totalmente vacinadas correm nove vezes menos riscos de serem infetadas e dez vezes menos riscos de serem hospitalizadas devido à covid-19.

A conclusão é de um estudo do Ministério da Saúde publicado esta semana. O estudo avaliou a eficácia da vacinação ‘anticovid’ entre 28 de dezembro de 2020 e 15 de junho deste ano, 28 dias após esquema vacinal completo.

09.11.21 Mário Machado detido em Portugal

O líder do movimento Nova Ordem Social, Mário Machado, foi detido esta manhã em casa pela Polícia Judiciária.

À agência de notícias Lusa, o advogado de Mário Machado em diversos processos, entre eles o 'Hells Angels', revela que o seu cliente foi levado para o estabelecimento prisional anexo à PJ, mas desconhece por que motivos.

O ativista de extrema-direita e antigo líder da Frente Nacional foi detido em casa, em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures.

08.11.21 Cem detidos em quarentena na cadeia de Schrassig

Oito reclusos do Centro Penitenciário do Luxemburgo estão infetados com o novo coronavírus. Além das oito infeções confirmadas, há 100 detidos em quarentena.

Já foram tomadas medidas para evitar a propagação do vírus na cadeia de Schrassig. Estão canceladas todas as atividades que requerem a intervenção de pessoas externas. A nível interno, as movimentações são limitas ao “mínimo necessário”.

A Administração Penitenciária mantém, contudo, as visitas aos reclusos. São permitidos até dois visitantes, incluindo crianças, por preso, mas sem contacto físico. O recluso e os visitantes podem apenas comunicar através de uma divisória em acrílico.

08.11.21 Censos 2021 também em português

O recenseamento da população arranca esta segunda-feira no Grão-Ducado. Os censos são organizados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), em colaboração com o balcão digital do cidadão Guichet.lu e as comunas do país.

A recolha de dados sobre a população, os agregados familiares e a habitação visa, entre outros, antecipar as necessidades de ordenamento do território, escolas, creches, hospitais ou lares de idosos. Em suma, é uma ferramenta para o Governo adaptar as suas políticas em diferentes domínios.

Os Censos 2021 decorrem entre hoje e o próximo dia 5 de dezembro, mas a participação online só será possível até ao dia 28 de novembro. O formulário no portal Guichet.lu pode ser preenchido em cinco línguas, incluindo em português.

A oferta linguística também é proposta aos cidadãos que optem pelo questionário em papel. Os recenseadores, mandatados pelas autarquias, entrarão em contacto com os residentes que não participaram via online.

Para esclarecimento de dúvidas foi ativada a hotline 8802 2121. As informações sobre a campanha de recenseamento estão acessíveis no site rp2021.lu.

08.11.21 Amazon polui cinco vezes mais do que o Luxemburgo

A multinacional norte-americana de vendas online emitiu 51 milhões de toneladas de dióxido de carbono, em 2019.

Desde o transporte de encomendas, armazenamento de dados e fabrico dos 15 mil milhões de produtos vendidos no site, o modelo de negócio da Amazon gera impactos muito pesados sobre o ambiente.

Um valor superior às emissões de um país como Portugal ou cinco vezes mais do que o Luxemburgo.

O gigante norte-americano é um dos principais produtores de gases com efeito de estufa, os principais responsáveis pelas alterações climáticas.

Só nos transportes, estima-se que a Amazon emita perto de 19 milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano - o dobro das emissões anuais do Luxemburgo.

