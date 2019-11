Eduardo, o filho mais novo de Luís Borges e Eduardo Beauté, celebra cinco anos esta esta segunda-feira.

"Tens uma estrela lá em cima". Luís Borges relembra Beauté em aniversário do filho

Luís Borges não quis deixar passar em data em branco. No perfil do Instagram, o modelo fez questão de assinalar a data com uma declaração de amor ao filho.

Apesar deste ano ser diferente - é o primeiro em que a família celebra o aniversário sem o pai, Eduardo Beauté, que morreu em setembro passado- o modelo fez referência ao ex-companheiro de forma carinhosa, referindo-se a este como "uma estrelinha lá em cima sempre a olhar por ti".

Na publicação, o pai babado não poupou elogios ao filho mais novo, Eduardo que hoje celebra cinco anos. "Parabéns meu pretinho da Guiné! És o mais bebé, o mais reguila, o mais torcido, o mais alegre, o mais mimado, o mais teimoso... Cada dia que passa enches a minha vida com um bocadinho mais de amor". Eduardo e Luís adotaram também Bernardo, de oito anos, e Lurdes, de sete.

Filhos vivem com o pai... por enquanto

As três crianças estão a viver em casa do modelo, no entanto, ainda há especulações sobre quem ficará com a guarda final após a morte de Beauté, a 7 de setembro, vítima de embolia cerebral.



Isto porque apenas Bernardo, o mais velho, foi adotado pelos dois. As outras duas crianças foram adotadas apenas pelo cabeleireiro.

No entanto, Luís continua a assumir a responsabilidade pelos três e garantiu, numa publicação no Instagram, que "é para sempre".

Adoção pela lei

A lei da coadoção por casais do mesmo sexo entrou em vigor a 1 de março de 2016. À data, o ex-casal já tinha os três filhos, uma vez que Eduardo, o último, foi adotado por Beauté em 2015.



Antes da lei ser aprovada, Luís Borges, deu uma entrevista ao Correio da Manhã, em 2014, afirmando que uma eventual aprovação da mesma não mudaria o cenário da família.

"No nosso caso não vai mudar nada. No caso do Bernardo, entrámos os dois no processo e, no caso da Lurdes, é basicamente a mesma coisa. Se acontecer alguma coisa ao Eduardo, a Lurdes e o Bernardo ficam comigo", afirmou. Na altura, o modelo não podia imaginar que tal viria mesmo a acontecer.

Segundo a advogada Suzana Garcia, no programa 'Você na TV', da TVI, em setembro, o modelo também pode adotar Lurdes e Eduardo, pois além de ser um direito que o modelo tem, beneficia do facto de já ser o pai adotivo do irmão, Bernardo.