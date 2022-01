Atualmente, uma pessoa testada positiva ao SARS-CoV-2 tem de ficar em isolamento durante dez dias.

Radio Latina 4 min.

Atualidade em síntese 05 JAN 2022

Tempo de isolamento deverá ser reduzido em quatro dias no Luxemburgo

Atualmente, uma pessoa testada positiva ao SARS-CoV-2 tem de ficar em isolamento durante dez dias.

O Governo do Luxemburgo reuniu-se na terça-feira em Conselho de Ministros e decidiu reduzir o tempo de isolamento de pessoas vacinadas e que testaram positivo à covid-19.

Segundo a RTL, o tempo de isolamento terá menos quatro dias. Atualmente, uma pessoa testada positiva ao SARS-CoV-2 tem de ficar em isolamento durante dez dias.

Com esta nova medida, as pessoas inoculadas com a vacina de reforço poderão encurtar esse tempo de isolamento, caso um autoteste rápido aponte negativo no quinto ou sexto dia de infeção. Ou seja, a pessoa poderá regressar ao trabalho ao sexto ou sétimo dia de contaminação.

Ainda segundo a RTL, o certificado que atesta que uma pessoa teve o novo cornonavírus deverá ser válido durante nove meses no Luxemburgo.

Covid-19. COPAS defende vacinação geral obrigatória no Luxemburgo

A Confederação dos Organismos Prestadores de Assistência e Cuidados de Saúde (COPAS) mostra-se a favor da obrigação geral de vacinação contra a Covid-19.

O organismo de defesa dos prestadores de cuidados de saúde diz num comunicado divulgado esta terça-feira que prefere a vacinação generalizada da população luxemburguesa em vez da obrigação setorial.

Como justificação, a COPAS refere que dessa forma evita-se a "estigmatização do setor e de certas categorias de funcionários, enquanto outras pessoas podem não ser visadas" pela vacinação.

"Além disso, uma obrigação geral ajudaria a não dividir ainda mais a sociedade e possibilitaria uma luta eficaz contra a pandemia", acrescenta a confederação.

Novos três ministros do Governo Bettel tomaram posse esta quarta-feira por videoconferência

Os três novos ministros do Governo liderado por Xavier Bettel tomaram posse esta quarta-feira.

Com o Grão-Duque Henri em isolamento, por ter testado ontem positivo à Covid-19, o juramento de posse foi feito por videoconferência.

O Grão-Duque esteve no Castelo de Berg, enquanto os novos ministros estiveram no Palácio grão-ducal, na presença do primeiro-ministro.

A antiga Marechal da Corte, Yuriko Backes, foi empossada como ministra das Finanças. Claude Haagen tomou posse como ministro da Segurança Social e ministro da Agricultura, Viticultura e Desenvolvimento Rural. Já Georges Engel foi empossado como ministro do Trabalho, Emprego e Economia Social e Solidária, e ainda como ministro do Desporto.

A audiência dos três membros demissionários do Governo com o Grão-Duque foi, entretanto, cancelada. Cessam assim funções o vice-primeiro-ministro e ministro do Trabalho, Dan Kersch, o ministro da Segurança Social, Romain Schneider, e o ministro das Finanças, Pierre Gramegna.

Mais uma vítima mortal associada à covid-19

O Luxemburgo registou ontem mais 877 novos casos de covid-19, num total de cerca de 3.500 testes de diagnóstico realizados.

O Luxemburgo reportou mais 1 morte atribuída à covid-19. O número total de óbitos associados a esta doença sobe para 918.

Ao todo, 69 pessoas estão atualmente hospitalizadas e que testaram positivo, das quais 20 nos cuidados intensivos.

Nomenclatura da UE. Luxemburgo contra inclusão de energia nuclear e gás como "energia verde"

O Luxemburgo faz parte da lista de Estados-membros que se opõem à proposta da Comissão Europeia de incluir a energia nuclear e o gás natural na classificação de "energia verde", dentro da nomenclatura da União Europeia.

O ministro luxemburguês da Energia, Claude Turmes, qualifica a proposta da Comissão Europeia como "lavagem verde".

A reação surge depois de no passado sábado, dia 1 de janeiro, ter sido divulgado uma primeira versão de um texto elaborado por este organismo.

O texto prevê que os investimentos em centrais nucleares podem ser considerados 'ecológicos' se o projeto tiver um plano, fundos e um local para eliminar os resíduos radioativos com segurança.

Além do Luxemburgo, a ministra da Transição Ecológica de Espanha, Teresa Ribera, considera que o nuclear e o gás natural "não são energias verdes ou sustentáveis".

Já a ministra austríaca de Ação Climática, Leonore Gewessler, afirmou que se esses planos forem implementados como estão escritos, serão denunciados.

A Alemanha também está contra a primeira versão do texto proposto pela Comissão Europeia, enquanto a França é a principal defensora do texto, já que é a favor da energia nuclear.

O texto preliminar pode ser modificado ainda nos próximos dias. Depois, a versão final vai ser enviada para votação no Parlamento Europeu.

Fotografias de Edward Steichen. "The Family of Man" poderá ser exposta na cidade de brasileira de Curitiba

O embaixador do Luxemburgo no Brasil, Carlo Krieger, e a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, estiveram reunidos recentemente para discutir parcerias de projeto culturais.

Carlo Krieger foi recebido na capital do Estado brasileiro de Paraná, acompanhado por uma delegação da sua embaixada.

Segundo a imprensa local, uma das sugestões apresentadas no encontro foi a de levar até Curitiba a exposição fotográfica "The Family of Man”.

A mostra está patente no castelo de Clervaux e é da autoria do fotógrafo Edward Steichen, nascido no Luxemburgo (Bivange) em 1879, e um dos maiores nomes da fotografia mundial, falecido em 1973.

Outra parceria que deverá ser negociada entre as duas partes envolve a Oficina de Música de Curitiba, que tem uma das maiores programações e eventos do género no Brasil.



Redação Latina | Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.