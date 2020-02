Voos anulados, estradas cortadas ao trânsito, alunos sem aulas: a tempestade atingiu ontem o Luxemburgo e já provocou estragos.

Tempestade: Perturbações no tráfego rodoviário em mais de 150 estradas

Voos anulados, estradas cortadas ao trânsito, alunos sem aulas: a tempestade atingiu ontem o Luxemburgo e já provocou estragos.

O último balanço das autoridades, feito às 8 da manhã, dá conta de cerca de 300 intervenções dos serviços de emergência. Os bombeiros (CGDIS) foram chamados a intervir 117 vezes. A Administração das Pontes e Estradas realizou 179 intervenções, havendo uma vintena de estradas cortadas ao trânsito, devido a queda de árvores ou a inundações. É o caso na A3, na saída para Cloche d'Or. Este troço está encerrado por causa de inundações. Há também árvores caídas na A1, autoestrada de Trier, no nó de Gasperich, no sentido Alemanha.

A área de serviço de Berchem também está encerrada. Parte do telhado está a ser arrancado pelo vento.

A Luxair cancelou todos os voos até pelo menos às 10 da manhã. A pista do aeroporto do Findel esteve encerrada até às 8 e meia da manhã. Os primeiros aviões começaram entretanto a descolar do Findel. São voos de outras companhias aéreas.

O Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) informa que há perturbações na circulação rodoviária, com trânsito lento, em cerca de 150 estradas.

Os Caminhos de Ferro Luxemburgueses suprimiram vários comboios na noite passada. Os CFL avisa para possíveis perturbações no decorrer desta segunda-feira.

Os alunos das escolas públicas, tanto do ensino fundamental como do secundário, estão dispensados das aulas nesta segunda-feira.

O Luxemburgo esteve em alerta vermelho entre a uma madrugada e as 9 e meia desta manhã. Desde essa hora que baixou para laranja. Aviso laranja mantém-se até às 11 desta noite. O Instituto Nacional de Meteorologia, Meteolux, aponta para ventos, com rajadas superiores a 110 km por hora.

(noticia atualizada às 9:40)

