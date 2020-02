Não há feridos a registar no Grão-Ducado.

Tempestade. Luxemburgo em alerta laranja, passa a amarelo na terça-feira

Não há feridos a registar no Grão-Ducado.

Há pelo menos cinco mortos e vários feridos devido à passagem da tempestade Ciara, que atinge a Europa desde domingo com ventos e chuvas fortes e que causou perturbações em transportes aéreos, ferroviários e marítimos. As vítimas mortais foram registadas na Polónia (2), Suécia (1), Inglaterra (1) e Eslovénia (1).

No Luxemburgo, de acordo com o último balanço das autoridades, não há registo de vítimas. Porém, são muitos os danos materiais e o impacto económico da passagem da tempestade pelo Grão-Ducado também deve ser importante. A exemplo do prejuízo causado pelos voos cancelados durante boa parte da manhã.

Várias empresas também dispensaram hoje os seus trabalhadores por questões de segurança.

A queda de árvores e inundações levaram a mais de 300 intervenções dos serviços de socorro. É um balanço até ao meio-dia desta segunda-feira, que revela também que o 112 recebeu mais de 1.400 chamadas.

Às 15:30, havia 15 estradas cortadas ao trânsito um pouco por todo o país.

O Luxemburgo acordou esta segunda-feira sob alerta vermelho, baixando para laranja às 9 e meia da manhã. O aviso laranja vigora agora até à meia-noite. A partir dessa hora e até às 6 da manhã, o alerta desce para amarelo. O Instituto Nacional de Meteorologia, Meteolux, prevê vento forte, com rajadas até 85 km/h, na terça-feira. Hoje, continua em vigor o risco de vento forte e de inundações. O vento poderá chegar aos 100 km/h.

SM / MP