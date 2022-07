Em Portugal, as temperaturas extremas provocaram mais de mil mortes em cerca de dez dias.

Atualidade em síntese 20 JUL 2022

Temperaturas extremas provocaram mais de mil mortes em Portugal

Em Portugal, as temperaturas extremas provocaram mais de mil mortes em cerca de dez dias.

O país registou um excesso de mortalidade entre 7 e 18 de julho correspondente a 1.063 mortes, atribuídas às temperaturas extremas que se verificaram no continente nos últimos dias, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

Incêndios. Luxemburgo com várias ocorrências, mas sem feridos



Calor e incêndios. Os bombeiros tiveram de intervir em cerca de uma dezena de ocorrências ao longo do dia de ontem. Mas, segundo a Corporação Grã-Ducal de Socorro e Incêndio (CGDIS), não há registo de feridos.

Em causa estiveram incêndios em campos e equipamentos agrícolas, caixotes do lixo e viaturas e ainda um fogo florestal.

O incêndio florestal deflagrou por volta das 22h em Waldbillig Niesenthal, obrigando à intervenção dos bombeiros de Waldbillig, Larochette e Rambrouch.

Outro dos incêndios ocorreu num campo agrícola situado nas imediações da CR346, entre Schieren e Schrondweiler. As chamas terão deflagrado numa enfardadeira. Uma máquina do mesmo género incendiou-se também em Bettendorf Hirtenhaff. No local, a combater as chamas, estiveram bombeiros de sete localidades.

Perto da N10, entre Marnach e Roderschausen, uma ceifeira-debulhadora também pegou fogo, obrigando à intervenção dos bombeiros, ao passo que um campo agrícola em Hupperdange Kleimillewee foi igualmente palco de um incêndio.

Além destas ocorrências, houve caixotes do lixo em chamas em Liefrange-Bavigne e Insenborn, assim como carros a arder em Livange e em Pétange.

Calor dá tréguas. Temperaturas acima dos 30 graus regressam no domingo

Depois de um dia de calor intenso, que levou o Instituto Luxemburguês de Meteorologia (MeteoLux) a colocar todo o território nacional sob aviso vermelho, hoje as temperaturas deverão manter-se abaixo da barreira dos 30 graus.

De acordo com as previsões do MeteoLux, as máximas previstas para o dia de hoje deverão oscilar entre os 27 e os 29 graus, mantendo-se assim até sábado.

No domingo, as previsões apontam para uma subida, sendo que os termómetros poderão voltar a registar temperaturas acima dos 30 graus. Nesse dia, as máximas deverão variar entre os 30 e os 32 graus.

Calor. Pelo menos duas empresas da construção pediram subsídio de desemprego por intempérie

Até ao dia de ontem, pelo menos duas empresas do setor da construção tinham feito o pedido para poderem beneficiar do subsídio de desemprego por intempérie, segundo dados divulgados à Rádio Latina pela ADEM. Sob este regime, o Estado assegura parte dos salários dos trabalhadores quando as empresas são forçadas a suspender a atividade devido às condições meteorológicas.

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) indica que já há algum tempo que não havia pedidos deste género. "Nos últimos dois anos não recebemos qualquer pedido devido ao calor intenso", refere o organismo.

No Luxemburgo, "o código do trabalho não prevê explicitamente licenças devido as temperaturas elevadas, nem critérios precisos para que uma empresa possa beneficiar do desemprego por intempéries". "A ADEM trata os pedidos e encarrega-se de avaliar o seu teor face à situação descrita", explica a agência.

O organismo aproveita para lembrar que o empregador está obrigado a garantir as condições de trabalho necessárias aos seus empregados: água, sombra e proteção do sol.

Subsídio destina-se apenas a pessoas que trabalham no país ou a 50 km da fronteira

Segundo a ADEM, o desemprego por intempérie é aplicável a partir do momento em que cumprimento das tarefas é impossível ou perigoso devido às condições meteorológicas, destinando-se às empresas da construção e engenharia civil, assim como a determinados ramos cuja atividade normal decorre nos estaleiros.

A medida abrange todos os trabalhadores daqueles ramos cujo local de trabalho se situa no Luxemburgo, bem como os que trabalham nas regiões limítrofes do grão-ducado, isto é, no máximo a 50 quilómetros da fronteira mais próxima.

A ADEM salienta que, para ter direito ao subsídio, a empresa tem de estar na impossibilidade de destacar os trabalhadores em causa para outras empresas ou obras e ateliês. Além disso, o empregador está obrigado a informar a ADEM o mais tardar no dia útil seguinte ao dia em que o trabalhador não pôde desempenhar as suas funções devido às intempéries.

Quanto a montantes, o empregador recebe 80% da remuneração bruta horária média do trabalhador nos três meses anteriores ao mês em que ocorre o desemprego por intempérie. O período tido em conta começa a partir da 17a hora de desemprego mensal.

O reembolso está limitado a 250% do salário social mínimo horário, sendo que o Estado garante um máximo de 350 horas de trabalho por empregado e por ano civil. Em circunstâncias consideradas severas, o Governo pode decidir aumentar esse limite para 500 horas.

Os pedidos são feitos à Agência para o Desenvolvimento do Emprego.

ADEM com novo recorde absoluto de postos de trabalho

A Agência para o Desenvolvimento do Emprego, ADEM, regista um novo recorde de postos de trabalho para as pessoas desempregadas. De acordo com o mais recente relatório, a 30 de junho, a ADEM tinha 13.599 vagas de emprego por preencher.

Este valor nunca atingido até agora corresponde a um aumento de 39,7%, quando comparado com junho de 2021. Só no passado mês de junho, os empregadores declararam mais 4.252 vagas à ADEM.

Entre as áreas com mais vagas de trabalho estão a informática, a contabilidade, a auditoria financeira e pessoal de cozinha.

Quanto ao número de candidatos, pelo contrário, diminuiu 16,9%, ou seja, menos 2.764 pessoas inscritas no centro de emprego no espaço de um ano. A 30 de junho havia 13.638 candidatos, praticamente o mesmo número de que as ofertas de emprego.

A taxa de desemprego, ajustada para variações sazonais, calculada pelo Instituto Nacional de Estatística é de 4,7%.

Pandemia abranda. Casos positivos descem 14% numa semana

Seguindo a tendência da semana precedente, os números da pandemia continuam a recuar no Luxemburgo.

De acordo com o relatório semanal do Ministério da Saúde, na semana de 11 a 17 de julho, o número de pessoas com testes positivos para a covid-19 diminuiu de cerca de 5.600 para 4.830, ou seja, menos 14%.

Assim, a 17 de julho, o número de infeções ativas era de 10.780 quando, sete dias antes, a 10, estavam nas 11.665. A idade média das pessoas positivas é 41,9 anos.

Neste período, há a lamentar seis mortes com o vírus, sendo que a média dos óbitos é de 81 anos.

Registou-se o mesmo número de internamentos que na semana anterior, ou seja, 28 pessoas foram hospitalizadas por causa da covid-19. Há um novo paciente nos cuidados intensivos. A idade média dos pacientes internados é 58 anos.

Mais de 474.000 pessoas têm o calendário de vacinação completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 78,9%.

Consulado virtual e autenticação biométrica disponíveis no segundo trimestre de 2023

Há novidades para os emigrantes nas novas medidas do Simplex 2022, apresentadas esta terça-feira pelo governo português. O consulado virtual e a autenticação biométrica estarão disponíveis no segundo trimestre de 2023.

O objetivo do consulado virtual é "promover o acesso a serviços consulares digitais para portugueses residentes no estrangeiro". Já a autenticação biométrica promete facilitar a vida a quem está mais longe.

Este tipo de autenticação permitirá ativar os certificados de assinatura e autenticação do Cartão de Cidadão bem como a Chave Móvel Digital, com base em biometria facial. Esta medida permite eliminar a deslocação a um balcão.

Entre as 48 medidas apresentadas destacam-se também a pensão social online, os cuidados de saúde primários sempre em linha e o Balcão Migrante, com prazo de conclusão previsto para o final deste ano.

ASTI, CLAE e Cefis saúdam abolição de cláusula de cinco anos para voto de estrangeiros nas comunais

A Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI), o Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) e o Centro de Estudos e Formações Interculturais e Socais (Cefis) saúdam a retirada da cláusula de cincos anos de residência que impedia o voto de estrangeiros nas eleições comunais.

Os três organismos ASTI, CEFIS e CLAE referem num comunicado conjunto que estão "satisfeitos" com a recente votação da Câmara dos Deputados, que aboliu a cláusula de residência de cinco anos para se poder votar nas comunais e alargou o período de inscrição dos estrangeiros nos cadernos eleitorais (limite até 55 dias antes das eleições comunais, em vez dos anteriores 87 dias).

Estas alterações à lei eram reivindicadas há muito tempo pelo mundo associativo que representa os imigrantes e, segundo os três organismos, trata-se de um "verdadeiro passo em frente para a democracia luxemburguesa".

O Luxemburgo era até agora o único país do bloco europeu que tinha esta discriminação no direito de voto dos cidadãos da União Europeia, impondo um limite de residência. Os cidadãos de países fora da Europa também podem votar sem a cláusula de residência.

Para haver uma maior participação no voto, a ASTI, o CLAE e o Cefis desafiam agora as associações, as comunas e os partidos políticos a mobilizar os estrangeiros.

Desconto sobre os combustíveis poderá ser prolongado



O desconto sobre os preços dos combustíveis, que entrou em vigor em abril e deveria terminar no final do mês, poderá ser estendido por mais um mês, de acordo com informação avançada pela RTL.

Segundo a emissora luxemburguesa, o alargamento da proposta, originalmente parte do pacote de medidas aprovadas no âmbito do acordo tripartido para combater a subidados preços da energia, está a ser avaliado pelo Governo.

A prorrogação do desconto sobre os combustíveis por mais um mês, ou seja, até ao final de agosto, custará ao Estado aproximadamente 50 milhões de euros, e poderá ser adotada pelo Luxemburgo para se alinhar com as políticas da vizinha Alemanha, onde uma medida semelhante estará em vigor até ao final de agosto.

A proposta deverá ser discutida no Conselho de Ministros de sexta-feira.

Condutor em estado grave depois de embate contra árvore

O condutor de um veículo ligeiro está em estado grave, após um acidente na estrada nacional N5, entre Schouweiler e Bascharage.

Segundo o relatório da polícia divulgado hoje, o acidente ocorreu por volta das 18h30 desta terça-feira, depois de um despiste a 100 metros da saída de Schouweiler.

O veículo acabaria por colidir frontalmente contra uma árvore na berma da estrada. O motorista sofreu ferimentos graves e depois de atendido pela equipa de emergência médica no local foi transportado para o hospital.

Polícia interceta dois motoristas a 210km/h na A13

A polícia intercetou dois condutores que ultrapassaram, em muito, a velocidade indicada para as estradas do Luxemburgo.

Os dois infratores chegaram a atingir os 210km/h na A13, entre Kayl e Schengen, na terça-feira. Um deles tinha mesmo carta de condução provisória.

Uma patrulha seguiu os dois carros e conseguiu pará-los quando deixaram a autoestrada, em Dudelange.

As cartas de condução foram confiscadas e um dos condutores foi multado.

Pilaretes vão controlar acesso dos fornecedores ao centro da capital

A partir de 19 de agosto, as viaturas de carga e descarga vão ter acesso condicionado a algumas ruas do centro da capital. A autarquia da Cidade do Luxemburgo vai introduzir pilaretes de segurança que sobem e baixam para controlar o acesso das viaturas no centro histórico.

Os horários das cargas e descargas continuam a ser das 6h às 10h e das 18h às 22h, mas como muitos condutores não têm respeitado as regras, a burgomestre Lydie Polfer anunciou que vai haver algumas mudanças.

Os pilaretes de segurança serão instalados em 12 locais, cinco fixos e sete retráteis manualmente.

A partir de 19 de agosto, os motoristas em causa devem tocar às campainhas dos pilaretes para poder passar. Haverá também uma câmara de vídeo junto a cada dispositivo.

Os residentes e comerciantes continuam a poder aceder a qualquer hora com a vinheta. Além disso, poderá ser usado um cartão para abrir manualmente os pilaretes retráteis.

Euromilhões. Alguém ganhou 230 milhões, mas não foi no Luxemburgo

O super jackpot de 230 milhões que estava em jogo no Euromilhões não saiu no Luxemburgo. A Lotaria Nacional confirmou esta manhã à Rádio Latina que o prémio saiu a um apostador em Inglaterra.

“Trata-se de um só vencedor, mas não se sabe se o jogador jogou sozinho ou com um grupo de amigos ou familiares”, de acordo com Léon Losch, diretor da Lotaria Nacional.

Este é o prémio mais elevado alguma vez atribuído num sorteio do Euromilhões. Esteve em jogo em quatro sorteios.

No próximo sorteio, na sexta-feira, se alguém acertar na chave vencedora, levará para casa 17 milhões de euros. Note-se que estes prémios são isentos de impostos.

A última vez que o prémio saiu no Luxemburgo foi em janeiro de 2020. Foram 28,6 milhões de euros. Alguns anos antes, em 2013, um jogador com boletim registado no grão-ducado arrecadou 66 milhões, o prémio mais elevado que já saiu no país.

Liga dos Campeões. F91 Dudelange vence na Arménia

O F91 Dudelange venceu ontem por 1-0 em casa dos arménios do Pyunik, no embate da primeira mão da segunda fase de eliminatórias da Liga dos Campeões.

O jogo foi disputado em Erevan, capital da Arménia

A segunda mão será jogada no Luxemburgo, no estádio Jos Nosbaum, pelas 19h30 do dia 26 de julho.

Duas empresas norte-americanas anunciam missão comercial a Marte em 2024

Duas empresas norte-americanas do campo aeroespacial anunciaram uma fusão para lançar a primeira missão comercial a Marte em 2024 e, assim, vencer a SpaceX, de Elon Musk, na corrida ao 'planeta vermelho'.

Embora nenhuma das duas empresas tenha experiência em viagens espaciais, a Impulse Space e a Relativity Space pretendem apostar, entre outras inovações, num foguetão reutilizável que será construído usando impressoras 3D de metal.

As duas empresas californianas confirmaram ainda que pretendem transportar carga já na primeira viagem a Marte, prevista para 2024.

A SpaceX, detida por Elon Musk, definiu 2026 como o ano para chegar a Marte e começar a estabelecer uma base habitada.

Delhaize recolhe "Tortilla Chips" por causa de farinha contaminada

Em comunicado, a cadeia de supermercados Delhaize pede aos seus clientes que não consumam as Tortilla Chips Nature Bio e Chili Bio e que devolvam estes produtos às lojas.

Em colaboração com as autoridades competentes, a Delhaize decidiu retirar estes produtos do mercado e recolhê-los dos consumidores devido à presença de vestígios de alcalóides tropânicos na farinha de milho.

A cadeia assegura que "realiza, todos os dias, centenas de verificações internas para garantir a qualidade e a segurança dos seus produtos". Está garantido o reembolso e os outros produtos da marca não são afetados.

Gasolina sobe e gasóleo desce

O preço da gasolina vai subir a partir da meia noite e o do gasóleo vai baixar. A gasolina sem chumbo 95 vai passar a custar 1,747 euros por litro, mais 1,5 cêntimos por litro, enquanto a de 98 octanas vai passar a custar 1,96 euros, ou seja, mais 0,2 cêntimos por litro.Pelo contrário, o preço do gasóleo desce 7,2 cêntimos e custará 1,79 euros por litro.

