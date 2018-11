Esta é a conclusão a que chegou um estudo da Universidade de Sheffield. Sheeran é o artista pop que mais ajuda as pessoas a dormir.

Tem insónias? Já experimentou ouvir Ed Sheeran?

Esta é a conclusão a que chegou um estudo da Universidade de Sheffield. Sheeran é o artista pop que mais ajuda as pessoas a dormir.

Esta é uma das conclusões de um estudo realizado à escala global e com contou com 651 respostas afirmativas, efetuado por investigadores da Universidade de Sheffield, em Inglaterra.





Numa lista de 545 artistas em géneros variados, os lugares de topo são ocupados por Bach e Sheeran, respetivamente. Aliás, a música clássica é o género mais citado, com 32% de menções.



Logo após, mas muito abaixo, vêm o rock e o pop, com cerca de 11% e 7,5%, respetivamente. A maioria das pessoas em idade adulta afirmaram pôr música a tocar para as ajudar a dormir.



O estudo conclui ainda que, de forma geral, a música mais eficaz para chamar o sono não é a chamada "música para relaxar", mas aquela escolhida pelo próprio indivíduo - ou seja, a personalização é a chave da matéria.



Numa época em que um número significativo de pessoas acusa problemas crónicos de sono, os investigadores recomendam a música como "uma opção viável, barata e sem efeitos secundários no tratamento da perda de sono". Se necessário, combinada com outros métodos habituais de relaxamento.



Mesmo assim, e em no que concerne aos géneros musicais, a vertente clássica permanece a mais eficaz.