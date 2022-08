Para uns, foi como a descobrir a pólvora. Para outros, um pesadelo. Impulsionado pela pandemia, o teletrabalho parece ter vindo para ficar, mas a associação Mobbing alerta para o lado obscuro do ‘homeoffice’.

Luxemburgo

Teletrabalho. “Há quem sinta que o teto lhe vai cair em cima”

Para uns, foi como a descobrir a pólvora. Para outros, um pesadelo. Impulsionado pela pandemia, o teletrabalho parece ter vindo para ficar, mas a associação Mobbing alerta para o lado obscuro do ‘homeoffice’.

Em declarações à Rádio Latina, Magdalena Mida, diretora daquela organização de luta contra o assédio moral frisa que não é por se trabalhar em casa que se está a salvo de situações de bullying laboral. E com o teletrabalho surgiram novas formas de assédio. Em algumas situações o trabalhador sente-se completamente isolado.



O teletrabalho não é para todos. Magdalena Mida chama atenção para os casos de pessoas que não têm condições para trabalhar em casa. “Sentem que o teto lhes vai cair em cima”.

A responsável reconhece que há quem tenha ganho com esta abertura das empresas ao trabalho a partir do domicílio. Prova disso são as várias petições públicas lançadas entretanto sobre o tema. A última das quais, que pede dois dias de teletrabalho por semana para todos os trabalhadores – residentes e fronteiriços –, foi assinada por 14 mil pessoas.

O tema é de interesse, mas, para a presidente da Mobbing, antes de se tomar qualquer decisão sobre este regime de trabalho é necessário examinar o impacto que a medida teve nas pessoas forçadas a trabalhar em casa.

Magdalena Mida, diretora da associação Mobbing, aqui a pronunciar-se sobre o regime de teletrabalho e a questão do assédio moral no trabalho.

Note-se que o Luxemburgo continua à espera de uma lei sobre o assédio moral. O projeto de lei sobre a matéria foi entregue no Parlamento há um ano. O texto estipula, entre outras medidas, a aplicação de sanções penais e administrativas para os patrões que não agirem face a denúncias de assédio no seio da empresa.





