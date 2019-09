A cerimónia dos Óscares vai realizar-se em fevereiro de 2020.

Radio Latina 1

"Tel Aviv em Chamas" é o filme que vai representar o Luxemburgo nos Óscares

A cerimónia dos Óscares vai realizar-se em fevereiro de 2020.

A Comissão Nacional de Seleção para os Óscares escolheu o filme para representar o Grão-Ducado na 92º edição dos Óscares, prevista para 9 de fevereiro em Los Angeles.

Com 70% das filmagens realizadas no Luxemburgo, a obra resulta de uma colaboração entre França, Israel, Bélgica e Luxemburgo (Samsa Film). Foi realizado por Sameh Zoabi.

Durante a 'Guerra dos Seis Dias', em 1967, "Tel Aviv em Chamas" segue Salam, um homem palestino de 30 anos que vive em Jerusalém e que trabalha como estagiário na filmagem da série de sucesso árabe "Tel Aviv em Chamas". Todas as manhãs, ele atravessa o mesmo bloqueio para trabalhar em Ramallah.

Um dia, Salam é interrogado por Assi, um oficial israelita que era fã do programa. Para sair disto, ele diz ser o escritor. Apanhado na sua própria armadilha, Salam terá um novo cenário imposto por Assi.

Os papéis principais foram atribuídos a Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton, Nadim Sawalha, Maisa Abd Elhadi e Wafaaa Abo Zarifa.

Sucesso no Festival de Veneza

O filme “Tel Aviv em Chamas” conquistou dois prémios no Festival Internacional de Cinema de Veneza em 2018.

O segundo projeto do realizador palestiniano Sameh Zoabi recebeu o prémio de melhor ator na categoria 'Orizzonti', atribuído a Kais Nashi. O filme foi ainda distinguido com o prémio para a promoção do diálogo inter-religioso.