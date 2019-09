É o segundo nome divulgado (depois de Da Weasel) do festival Nos Alive de 2020.

Taylor Swift vai atuar pela primeira vez em Portugal

É o segundo nome divulgado (depois de Da Weasel) do festival Nos Alive de 2020.

Taylor Swift estreia-se em território português no dia 9 de julho, no festival Nos Alive que se realiza no Passeio Marítimo de Algés.

A própria cantora norte-americana anunciou a estreia no seu no site oficial.

O concerto de Swift faz parte da digressão europeia que começa em junho. A cantora começa pela Bélgica, e antes de chegar a Portugal passa ainda pela Alemanha, Noruega, Dinamarca (no festival Roskilde), Polónia e França (festival de Nice).

O evento regressa ao Passeio Marítimo nos dias 9, 10 e 11 de julho.

"Lover", o sétimo e novo álbum de Swift, inclui temas como 'Me!' ou 'You Need to Calm Down'.