O prazo de inscrição nos cadernos eleitorais termina às 17h do dia 17 de abril.

Taxa de portugueses inscritos para votar nas comunais aumentou para 18,1%

A taxa de portugueses inscritos para votar nas eleições comunais aumentou para os 18,1% no mês de março.



Segundo o novo balanço mensal apresentado pelo Ministério da Família e Integração, o aumento foi de dois pontos percentuais, comparando com os 16,1% de fevereiro.

Quanto aos cabo-verdianos que têm apenas passaporte do arquipélago, a taxa aumentou de 7,9% para 11,9%, enquanto entre os brasileiros subiu dos 5,2% para 9,3%.

Estes aumentos reforçam a tendência nacional, que passou de 12,5% em fevereiro para os 16,1% em março. Em números absolutos, estão inscritos atualmente cerca de 41 mil estrangeiros entre o total de 257 mil potenciais eleitores, ou seja, há ainda 216 mil que não estão inscritos.

Olhando para as comunas, a autarquia da Cidade do Luxemburgo continua a ser aquela que tem a menor taxa de inscritos, com 11,9%, enquanto a comuna de Bech tem a mais alta taxa, com 42,7%.

Henrique de Burgo