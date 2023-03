Já são conhecidos os novos números de estrangeiros inscritos para votar nas eleições comunais de 11 de junho.

Comunais 2023

Taxa de estrangeiros inscritos para votar aumenta para 12,5%

A taxa de inscrição é atualmente de 12,5%, ligeiramente superior aos 11,7% de janeiro, segundo a nova atualização apresentada pela ministra da Família e Integração, Corinne Cahen.



Comunais 2023 Luxemburgueses e não-luxemburgueses residentes são chamados às urnas no dia 11 de junho de 2023.

Em números absolutos, atualmente estão inscritas 32.197 pessoas nas listas eleitorais, mas falta ainda convencer os restantes 224.888 potenciais eleitores (total 257.085).

Ainda de acordo com os números apresentados pela ministra, 1.633 pessoas inscreveram-se para votar em janeiro e 2.206 em fevereiro.

Entre os portugueses a taxa de inscrição subiu dos 15,4%, em janeiro, para 16,1% em fevereiro. Entre as comunas, a Cidade do Luxemburgo é a que tem a menor taxa de inscrição de potenciais eleitores estrangeiros, com 8,1%.

Artigo: Henrique de Burgo | Foto: Shutterstock