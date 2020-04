Um exclusivo Rádio Latina!

Tatta Spalla a partir de Belo Horizonte, no Brasil, para o Regresso a Casa, no Luxemburgo!

"THE SHOW MUST GO ON"... e por isso trago-lhe mais uma entrevista, mais um exclusivo Rádio Latina!!!

É mais um convidado, um músico que passou no Regresso a Casa de hoje, às 19h10, na sua Rádio Latina.

Durante este período de "quarentena" lembrei-me de contactar o músico brasileiro, Tatta Spalla!

Temos música a partir de Belo Horizonte ! Para si, um exclusivo Rádio Latina, 101.2 - 103.1 - 91.7 FM e também disponível em podcast, em latina.lu

Assista à entrevista de hoje, via Skype! Clique aqui em baixo!





