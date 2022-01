A média de casos diários aumentou 20% na semana passada.

Task Force Covid-19 um pouco mais otimista

A média de casos diários aumentou 20% na semana passada.

O último relatório da Task Force Covid-19 é ligeiramente mais otimista que o documento anterior. No entanto, os especialistas sublinham que as hospitalizações vão depender da faixa etária em que o vírus vai circular mais e também do facto se as pessoas estão ou não vacinadas. Daí ser essencial que as pessoas vulneráveis limitem os seus contactos sociais.



A média de casos diários, na semana passada, era de 2.307 casos por dia, enquanto na semana anterior era de 1.925 casos, ou seja, corresponde a um aumento de 20%. Segundo os especialistas, se o número de novos casos continuar a aumentar com a mesma velocidade, então o pico de infeções deverá ser atingido no mês de fevereiro, com cerca de 2.500 casos por dia.

Apesar deste aumento de casos, a Task Force sublinha que a variante Ómicron acarreta menos hospitalizações. No mês de fevereiro prevê-se em média, 20 pacientes nos cuidados intensivos e 85 doentes nas unidades de cuidados normais.

Em conclusão, os especialistas sublinham que é preciso continuar com os esforços para limitar a propagação, nomeadamente diminuindo os contactos social, mantendo as medidas sanitárias e aderir à vacinação.

Movimento “Nous Citoyens” condena manifestações em frente à casa dos ministros

A iniciativa “Nous Citoyens” qualifica as recentes manifestações por parte dos opositores à vacinação em frente à casa de certos ministros do Luxemburgo ou mesmo de hospitais de “inaceitáveis”.

Num comunicado, a organização sublinha que este tipo de ações só pode ocorrer na via pública e no perímetro especificado pelas autoridades.

O movimento foi criado após as primeiras manifestações mais violentas no mês de dezembro, em que as casas do primeiro-ministro, Xavier Bettel, e da ministra da Família, Corinne Cahen, foram alvos por parte dos manifestantes. Estes e as suas famílias tiveram de ser retirados das habitações.

Daí este apelo aos sindicatos, associações e partidos para que condenem este tipo de manifestações que, segundo a iniciativa, “não podem acontecer numa democracia”.

CHEM suspende visitas devido ao alto contágio da variante Omicron

Desde sexta-feira, o Centro Hospitalar Emile-Mayrisch (CHEM) suspendeu as visitas aos três centros, em Esch-sur-Alzette, Niederkorn e Dudelange, para evitar a propagação da covid-19, que se tornou mais contagiosa devido à variante Omicron.

O hospital anunciou que se tornou necessário "tomar medidas de precaução adicionais" para "proteger os seus pacientes e também os funcionários".

No entanto, há exceções: na maternidade, o pai ou o acompanhante podem entrar; na pediatria, são admitidos dois visitantes durante as visitas, das 15h às 19h; para doentes terminais (apenas com consentimento médico) as visitas são autorizadas a qualquer momento; as crianças podem fazer visitas no fim do dia.

É necessário levar máscaras FFP2 e o Centro Hospitalar exige a apresentação do CovidCheck e documento de identidade. É realizado um autoteste à entrada.

A suspensão está em vigor até novo aviso.

Rixa entre várias pessoas alcoolizadas em Esch-sur-Alzette

Várias pessoas envolveram-se numa rixa na noite de domingo, na zona fronteiriça de Esch-sur-Alzette, perto de França.

Segundo o boletim das autoridades, a luta entre os dois grupos eclodiu por volta das 20h30 e um vidro de um carro estacionado chegou a ser partido.

A polícia teve de intervir para travar as discussões, mas os envolvidos, que estavam alcoolizados, continuaram a tentar agredir-se. Três pessoas foram detidas.

Arrombou 19 carros numa noite na capital

Uma pessoa arrombou 19 carros na Cidade do Luxemburgo, durante a noite de sábado para domingo. A polícia está à procura do suspeito, que permanece desconhecido. Os carros estavam estacionados na rua Sosthène Weis e no Montée de Pfaffenthal.

Um carro foi também riscado com um objeto cortante, pode ler-se no boletim diário.

A polícia está a investigar o caso e apela a testemunhas para obter mais informação.

Portugal. PS alcança a sua segunda maioria absoluta

O mapa eleitoral de Portugal está pintado com as cores do PS. As eleições legislativas de 30 de janeiro ditaram a vitória clara do Partido Socialista, a segunda maioria absoluta na história do partido e a sexta na história da democracia.

No discurso de vitória, António Costa assegurou, no entanto, que "uma maioria absoluta não é o poder absoluto, não é governar sozinho".

A noite fica ainda marcada pela demissão quase garantida de Rui Rio, do PSD, e pela saída de Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS-PP, partido que de resto abandona o Parlamento.

Mas nem tudo correu mal à direita do hemiciclo, com Chega e Iniciativa Liberal a saírem muito reforçados deste escrutínio como terceira e quarta forças políticas.

Já à esquerda, o eleitorado penalizou fortemente Bloco de Esquerda e CDU, antigos parceiros de Geringonça. Tanto o Livre como o PAN garantiram a eleição de um deputado.

O PS conta com 41,68 por cento dos votos (117 mandatos), enquanto o PSD tem 27,80 por cento (71 deputados).

Como terceira força política surge o Chega (7,15%), que passa de um deputado para um grupo parlamentar de 12 deputados. Segue-se o Iniciativa Liberal (4,98%) com oito deputados e só depois surgem CDU (4,39%) e Bloco de Esquerda (4,46%), que elegem respetivamente seis e cinco deputados.

O PAN e o Livre garantem com os respetivos resultados a eleição de um deputado, enquanto o CDS-PP, partido histórico da democracia portuguesa, abandona o Parlamento.

Dois policias mortos na Alemanha durante operação de controlo de trânsito

Dois polícias foram mortos hoje de manhã durante uma operação de controlo de trânsito no estado alemão ocidental da Renânia Palatinado.

Um porta-voz da polícia disse que as duas vítimas tinham pedido reforços, mas que quando chegaram ao local já era demasiado tarde.

São desconhecidas as razões destes homicídios, os seus possíveis cúmplices ou do veículo em que fugiram.

A polícia apelou à ajuda de qualquer pessoa que visse algo suspeito nas proximidades.

FC Porto vence Marítimo e reforça liderança na I Liga

O FC Porto venceu ontem o Marítimo por 2-1, em jogo da vigésima jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio do Dragão.

Com esta vitória, o FC Porto reforça o primeiro lugar na prova, agora com 56 pontos, mais nove do que o Sporting, segundo e com menos um jogo, enquanto os insulares são nonos, com 24 pontos.

Open da Austrália. Nadal vence após reviravolta com Medvedev

O espanhol Rafael Nadal tornou-se este domingo o primeiro tenista masculino a vencer 21 torneios do 'Grand Slam', ao derrotar o russo Daniil Medvedev, num encontro em que esteve a perder por dois 'sets' a zero.

Vencedor em Melbourne em 2009, Nadal, quinto do 'ranking' mundial, somou o seu segundo título na Austrália, ao vencer Medvedev, número dois da hierarquia, por 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5, em cinco horas e 24 minutos, a final mais longa da história.

