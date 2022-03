Esse aumento deve-se à sub-variante da Ómicron BA.2, que é muito mais contagiosa.

Atualidade em síntese 28 MAR 2022

Task Force Covid-19 espera novo pico de infeções no início do mês de abril

Tem-se notado nos últimos dias um novo aumento de infeções covid-19 no Luxemburgo. Segundo o grupo de cientistas da Task Force, no seu último relatório, não foram só os novos casos que aumentaram, mas também o número de hospitalizações.

Esse aumento deve-se à sub-variante da Ómicron BA.2, que é muito mais contagiosa, e também ao facto de praticamente todas as medidas restritivas terem sido abolidas no país.

Segundo a Task Force Covid-19, o pico de infeções deve ser atingido no início do mês de abril, com 1.500 novos casos por dia. Relativamente às hospitalizações, os peritos apontam para cerca de 80 pessoas hospitalizadas em cuidados normais e entre 7 e 20 nos cuidados intensivos.

No entanto, frisam que tudo vai depender da faixa etária em que vai haver mais contaminações. Daí o apelo para que as pessoas vulneráveis se vacinem com o fármaco anti-covid e tenham atenção com os contactos sociais.

As repercussões das férias da Páscoa nas infeções também é uma incógnita, mas, segundo os peritos, as primeiras investigações apontam que esta variante seja menos perigosa do que as precedentes.

ULC diz que medidas do Governo estão "longe" de garantir o poder de compra dos consumidores

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) criticou hoje as medidas anunciadas pelo Governo na sequência das discussões da tripartida, sobre os efeitos da inflação e o aumento dos preços da energia.

A ULC considera que estas medidas divulgadas na semana passada estão "longe" de ser suficientes para garantir o poder de compra dos consumidores.

Entre as propostas que serão sujeitas a aprovação na nova reunião da tripartida esta semana estão a indexação dos salários, a redução de 7,5 cêntimos no gasóleo e na gasolina, o congelamento do valor das rendas e o ajuste de subsídio ao pagamento das rendas.

Numa reação divulgada esta segunda-feira, a ULC questiona "quando e como será compensada a perda de poder de compra causada pelo adiamento da segunda parcela de indexação para 1 de abril do próximo ano".

Quanto à redução de 7,5 cêntimos por litro de combustível até ao final de julho de 2022, a ULC considera que "não será suficiente para compensar os drásticos aumentos de preços.

O organismo de defesa dos consumidores volta a pedir mais medidas, tais como um aumento do montante dedutível do imposto, um limite máximo para todos os preços da energia e uma redução dos impostos especiais de consumo e do IVA.

Trabalhadores do Cactus podem escolher trabalhar 4 ou 8 horas aos domingos

Os funcionários da cadeia de supermercados Cactus podem a partir de agora optar pelo trabalho de 4 horas ou de 8 horas, aos domingos.

A central sindical LCGB refere num comunicado que o grupo Cactus assinou um acordo de trabalho sobre esta matéria, juntando-se aos acordos alcançados anteriormente com as cadeias de supermercados Delhaize, Lidl, Massen e PallCenter.

Os responsáveis do sindicato explicam que em causa estava a aplicação do princípio voluntário de utilização das 8 horas diárias de trabalho aos domingos, sendo que os trabalhadores passam a ter agora a opção de manter as 4 horas de trabalho, conforme previsto no Código do Trabalho, ou fazer 8 horas.

A LCGB defende que este acordo permite aos trabalhadores um melhor equilíbrio entre a vida profissional e privada. Quanto às empresas, vão poder otimizar o planeamento dos trabalhadores, isto depois de algumas irregularidades constatadas durante as fiscalizações da Inspeção do Trabalho e das Minas.

Differdange vai ter mais presença policial

A presença policial na cidade de Differdange vai ser reforçada. Uma decisão tomada pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, e apresentada em comissão parlamentar, após os recentes acontecimentos nos arredores do parque Gerlache.

Os acontecimentos no início do mês de janeiro levaram a esta decisão. Num dos incidentes, três homens foram espancados e assaltados por um grupo de 10 a 15 jovens, enquanto que a polícia foi várias vezes chamada devido ao consumo de drogas em grupo. Numa dessas intervenções, as autoridades policiais foram cercadas por mais de 10 pessoas e atacadas verbal e fisicamente, sendo obrigados a pedir reforço de outras esquadras.

Para além de reforçar as patrulhas de polícia naquela cidade do sul do país, também irão ser levadas a cabo ações pontuais no parque Gerlache, como também uma melhor iluminação no parque.

O ministro acrescentou ainda que está previsto instalar uma nova esquadra da polícia em Differdange, nos arredores do parque.

Kiev não abre corredores humanitários esta segunda-feira por medo das "provocações" russas

As autoridades ucranianas anunciaram esta segunda-feira que o país não irá abrir os corredores humanitários por medo de "provocações" russas, antes de uma nova ronda de conversações cara a cara entre negociadores russos e ucranianos na Turquia.

A vice-primeira-ministra, Iryna Verechtchuk, escreveu no Telegram que os serviços de informação do país relataram possíveis provocações por parte dos ocupantes sobre as rotas dos corredores humanitários. Por razões de segurança para os civis, não serão abertos hoje corredores humanitários", garantiu a governante.

A Ucrânia tem denunciado repetidamente os ataques russos a estes corredores, particularmente em torno da cidade sitiada e devastada de Mariupol.

Ucrânia: Presidente palestiniano critica "dois pesos e duas medidas" ocidentais

O presidente palestiniano apontou o dedo aos "dois pesos e duas medidas" dos países ocidentais. Mahmoud Abbas criticou este domingo que o ocidente está pronto a invocar o direito internacional para impor sanções à Rússia, mas não a Israel, pelos "crimes" nos territórios palestinianos.

A posição de Abbas foi manifestada numa conferência de imprensa, ao lado do chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, depois de conversações sobre o Médio Oriente.

"Os acontecimentos atuais na Europa fizeram surgir duplas medidas flagrantes", declarou Abbas, acrescentando que, apesar dos crimes da ocupação israelita, não há ninguém que venha responsabilizar Israel como um Estado que age acima da lei".

A Amnistia Internacional, a Human Rights Watch e a Organização Não Governamental israelita B'Tselem acusam Israel de ter instaurado um regime de "apartheid" aos palestinianos.

Portugal na máxima força na véspera do jogo decisivo com macedónios

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes do embate decisivo diante da Macedónia do Norte, dos ‘play-offs’ de acesso ao Mundial2022, e deverá contar com os 26 convocados.

Portugal procura a oitava presença em Mundiais, e sexta consecutiva, enquanto os macedónios nunca participaram numa fase final de um Campeonato do Mundo.

O encontro entre Portugal e a Macedónia do Norte, da final do caminho C dos ‘play-offs’ europeus de acesso ao Mundial2022, realiza-se na terça-feira, no Estádio do Dragão, a partir das 20:45, com arbitragem do inglês Anthony Taylor.

"No ritmo do coração" vence Óscar de Melhor Filme

O filme "No ritmo do coração" foi a grande surpresa da noite dos Óscares. O filme de Sian Heder conquistou o Óscar de Melhor Filme, na 94.ª edição dos prémios da Academia de Hollywood, que decorreu esta madrugada em Los Angeles.

Entre os destaques, Will Smith conquistou o Óscar de Melhor Ator, pelo desempenho no filme “King Richard: Para Além do Jogo” e Jessica Chastain conquistou o Óscar de Melhor Atriz, pelo desempenho no filme por “Os Olhos de Tammy Faye”.

A neozelandesa Jane Campion recebeu o Óscar de Melhor Realização com o filme "O Poder do Cão". A realizadora recebe o segundo Óscar, depois de ter conquistado o de Melhor Argumento com o filme "O Piano", em 1994.

Redação Latina | Lusa | Foto Christophe Olinger