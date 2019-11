"Assumimos a nossa ingenuidade e até a nossa ignorância", escreveu a apresentadora da RTP.

Tânia Ribas de Oliveira pede desculpa por entrevistar skinhead

'A Nossa Tarde', programa da RTP apresentado por Tânia Ribas de Oliveira, recebeu um convidado a 24 de outubro que levantou várias críticas.

Tratou-se de Nuno Cláudio Cerejeira, um dos militantes portugueses da causa neonazi e também um dos arguidos que foram condenados pela ação de violência racial no Bairro Alto, em Lisboa, que causou a morte de Alcindo Monteiro, em 1995.

Cláudio não foi ao programa falar dos antecedentes criminais, mas sim da dificuldade que ele e a mulher tiveram para serem pais. A história acabou com um final feliz já que Cláudia, a mulher, conseguiu engravidar de trigémeos sem tratamento.

O casal só falou sobre a experiência parental mas, após o programa, foi levantada a questão do passado de Cláudio.

A RTP emitiu um comunicado a lamentar o sucedido. "A coordenação do programa A Nossa Tarde não teve nenhum conhecimento sobre os antecedentes criminais do pai, nem tão pouco das suas convicções políticas. Nunca o teríamos recebido, se soubéssemos.Lamentamos muito o sucedido e pedimos desculpa a todos quantos se tenham sentido ofendidos."

No entanto, a apresentadora - e a cara do programa diário - fez questão de se posicionar. Tânia começou por escrever que fala em nome pessoal, assumindo o "nosso erro enquanto equipa".

Tânia acabou por admitir a ingenuidade e "até a nossa ignorância. Assumimos a nossa responsabilidade, a nossa tristeza e pedimos desculpa. Mas não poderemos nunca identificar-nos com qualquer comentário que nos relacione com quaisquer ideais que não sejam os da Igualdade, da Tolerância e do Amor. Isso, não."

No final do pedido do texto, lembra ainda a família de Alcindo. "Como cidadã, como mulher e como mãe, abraço agora a família e amigos de Alcindo Monteiro", rematou.

Quem é Nuno Cláudio Cerejeira

Cerejeira é sobrinho-neto de Manuel Gonçalves Cerejeira, o cardeal de Lisboa durante o Estado Novo que era muito amigo de Salazar. É também proprietário do Club 38, vocalista da banda "Blood in Blood out".

Mantém ainda ligações a grupos de extrema-direita como os Hammerskins Portugal ou a Nova Ordem Social.

Foi condenado no caso de 1995 a uma pena de prisão suspensa de dois anos e dois meses.