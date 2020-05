O realizador neozelandês Taika Waititi vai rodar o próximo filme da saga “Guerra das Estrelas”, anunciaram hoje os estúdios Disney e Lucasfilm.

Taika Waititi irá rodar um novo filme da "Guerra das Estrelas"

O anúncio foi feito hoje porque se celebra, na cultura popular, o dia “Guerra das Estrelas” a 04 de maio, (“May the 4th”, em inglês), num trocadilho com uma das frases mais emblemáticas da saga: “Que a Força esteja contigo”.



De acordo com a produtora Lucasfilm, Taika Waititi irá assinar a realização do próximo filme e coassinar o argumento, em parceria com Krysty Wilson-Cairns, que por sua vez escreveu o argumento de “1917”, de Sam Mendes.

Taika Waititi venceu este ano o Óscar de melhor argumento adaptado pelo filme “Jojo Rabbit”, e ainda realizou dois episódios da série “The Mandalorian”, também ligada ao universo da “Guerra das Estrelas”, e exibida na plataforma Disney+.

Pouco mais se sabe sobre este novo filme e qual a ligação aos nove filmes anteriores, estreados entre 1977 (“Guerra das Estrelas: Uma Nova Esperança”) e 2019 (“Guerra das Estrelas: A Ascensão de Skywalker”).

A produtora fundada por George Lucas anunciou ainda que está a ser preparada, juntamente com a Disney+, uma nova série televisiva, ainda no universo temático da “Guerra das Estrelas”, com Leslye Headland, da série “Boneca Russa”.

