Radio Latina 1

Swizz King Junior..."tem na música todos os sonhos do mundo"

Artista autodidata elegeu o rap, o r&b e o trap como forma de expressão

Swiz King Junior é o nome artístico, de um jovem talentoso que elegeu a música como "Porto de Abrigo". Aos 22 anos e, como o próprio referiu "numa simples brincadeira com amigos na rua", fez-se música, "coisas bonitas" e que "soavam bem", foi o primeiro passo para um percurso musical recheado aprendizagem e improvisação. Swizz King Junior continua, assim, a traçar o seu destino musical com sonhos e rimas na bagagem.

O artista é o convidado do espaço entrevista/showcase na Radio Latina esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h.

Descubra, abaixo, uma das performances de Swizz King Junior:





Acompanhe a entrevista/showcase, na Radio Latina, através das frequências 101.2, 103.1 e em latina.lu.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves