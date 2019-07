Diana ofereceu-a a Jenni Rivett, sua treinadora pessoal, meses antes de morrer.

"Sweatshirt" da Princesa Diana é leiloada por 47.500 euros

Uma das camisolas de ginástica da princesa de Gales foi leiloada por 53.532 dólares (47.500 euros). A peça foi um presente de Richard Branson, fundador do Virgin Group, e a princesa foi fotografada várias vezes com ela.

Jenni Revett, treinadora e amiga de Diana, guardou a 'sweatshirt' por mais de 20 anos. Recentemente, decidiu leiloá-la para ajudar uma família no Malawi, segundo a própria explicou, numa publicação do Facebook. "Sei que Diana iria apoiar-me nesta decisão", disse.

A princesa costumava usá-la quando ia para o ginásio e, ao repeti-la várias vezes, tentava desencorajar os papparazzi, já que aparecia igual em todos os momentos. Rivett disse ao New York Post que Diana "estava cansada da especulação dos media sobre as suas roupas quando havia coisas importantes a acontecer no mundo".

A treinadora também doou para leilão o bilhete que veio com o presente. "Querida Jenni, com muito amor. Diana, x". De acordo com a revista People, o evento decorreu em Boston, Estados Unidos, e a oferta final chegou de um coleccionador da Califórnia que preferiu manter o anonimato.

A 'princesa do povo' morreu há 22 anos, num acidente de carro no túnel da ponte de l'Alma, em Paris, quando tentava despistar vários paparazzi de mota que perseguiam a viatura. Estava acompanhada do namorado, Dodi Al-Fayed.