Músico luxemburguês apresenta "Another Day" na Radio Latina.

Sven Sauber lança primeiro álbum

Conhecido pela sua versatilidade artística Sven Sauber prepara-se para apresentar "Another Day", uma nova etapa na sua já longa e rica carreira musical. Guitarrista, compositor e professor de música, o artista cresceu num meio onde a música estava bem presente, nomedamente, o saxofone e depois a guitarra, instrumento de excelência.

Graças ao seu conhecimento e talento musical, nomeadamente, como guitarrista, o artista tem sido, ao longo dos anos, solicitado para participar em diversos projetos musicais de relevo.



A próxima etapa, talvez uma das mais importantes, é o lançamento de "Another Day", um álbum acústico onde o artista experime toda a sua criatividade e talento de autor e compositor.

Ouça, abaixo, Fading Away, o primeiro avanço de Another Day.

O concerto de apresentação de Another Day terá lugar no sábado, dia 14 de março, a partir das 20h, no Centro Cultural Opderschmelz em Dudelange. Sven Sauber vai fazer-se acompanhar, em palco, pelos músicos Sebastian “Schlapbe” Flach (duplo baixo), Niels Engel (bateria), Luca Sales (piano), Elsa Skendali (violino), Nicole Miller (violino), Renata van der Vyver (viola) e Annemie Osborne (violoncelo) e o cantor Josh Island como convidado especial.

Sven Sauber foi o convidado do espaço entrevista/showcase desta sexta-feira, 06 de março, entre as 15h e as 16h, na Radio Latina.

Siga a atualidade do artista na página facebook Sven Sauber Music e no site svensauber.com.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves