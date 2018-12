No dia 14 de dezembro, Thiago Jacaré perdeu o controlo e caiu da prancha quando descia uma onda gigante. Imergiu e conseguiu não ser apanhado pelas duas ondas gigantes, com o peso de um arranha-céus que se seguiram, até a mota de água o conseguir ir salvar. Mais um surfista entre a vida e a morte no "canhão" da Nazaré.

Surfista brasileiro salvo da morte nas ondas gigantes da Nazaré

O surfista brasileiro Thiago Jacaré apanhou o susto da sua vida na última sexta-feira, 14, quando a Nazaré teve a maior sessão do ano. O surfista, com 17 anos de experiência a surfar ondas gigantes, tinha acabado de galgar uma enorme onda, quando, a meio da descida, perdeu o controlo e caiu. Seguem-se longos minutos em que Thiago emerge apenas por instantes, sem que as restantes ondas do set dêem oportunidade à mota de água de David Langer de chegar ao surfista. Nas imagens, vê-se apenas uma imensa de espuma branca, onde vai aparecendo a cabeça do atleta, antes se de submergir novamente, para se safar a uma sequência de ondas gigantes que parecem não acabar.



Acabou por ser o surfista alemão Sebastian Steudtner a chegar primeiro na sua mota de água, ainda a tempo de evitar o impacto da última onda do set.