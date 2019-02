O filme luxemburguês mais visto de sempre nas salas de cinema do país é exibido hoje 'lá fora', pela primeira vez.

“Superjhemp retörns” estreia hoje lá fora

A estreia internacional de “Superjhemp retörns” está marcada para as 09:45, na Berlinale/EFM 2019, o festival de cinema de Berlim.

De acordo com a produtora Samsa Film, o filme baseado na banda desenhada de Roger Leiner e Lucien Czuga foi visto por 60.000 pessoas em apenas três meses.

“Superjhemp retörns”, do realizador Félix Koch, conta o regresso do super-herói luxemburguês, que, depois de anos fora de cena, se vê forçado a recuperar os seus poderes para salvar o Luxemburgo – ou 'Luxusburg', como é chamado no filme – de uma catástrofe cósmica. A película tem os atores André Jung e Désirée Nosbusch nos papéis principais. Do elenco destaque ainda para Étienne Halsdorf, Jules Werner e Luc Feit.

Segundo dados do Centro Nacional do Audiovisual (CNA), revelados em junho, até aqui o filme luxemburguês mais visto de sempre era “Conge fir e Mord”, da produtora AFO, que estreou a 16 de dezembro de 1983, tendo sido vendidos 42.619 bilhetes. Com 60.000 entradas nos cinemas nacionais, esse título pertence agora à longa-metragem de Félix Koch.

Para quem quer ver ou rever “Superjhemp retörns”, o filme continua em exibição no Luxemburgo. Pode ser visto nos cinemas Kinepolis Kirchberg e Belval e no Utopia Limpertsberg.

Diana Alves