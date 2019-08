“Superjhemp retörns”, o filme luxemburguês mais visto de sempre nas salas de cinema nacionais, está agora a caminho dos Estados Unidos da América e do Canadá.

Super-herói luxemburguês conquista América

“Superjhemp retörns”, o filme luxemburguês mais visto de sempre nas salas de cinema nacionais, está agora a caminho dos Estados Unidos da América e do Canadá.

A produtora Samsa Film acaba de anunciar a assinatura de um acordo entre a empresa Paul Thiltges, que assegura a venda dos direitos de distribuição do filme além fronteiras, e a produtora norte-americana Shoreline Entertainment.

No outro lado do Atlântico, o filme baseado na banda desenhada de Roger Leiner e Lucien Czuga será apresentado com um título em inglês: “Superchamp returns”.

Além da exibição nas salas de cinema norte-americanas, a longa-metragem luxemburguesa vai estar presente no Festival Internacional de Sudbury, em Ontário, no Canadá, que tem lugar entre 14 e 22 de setembro.

Já a anunciada saída do filme em DVD e Bluray está marcada para o mês de novembro. Os exemplares podem ser encomendados a partir de agora no site da produtora, em www.samsa.lu. O DVD custa 19,99 euros e o Bluray 24,99. Além do filme com legendas em francês e inglês, os dois formatos incluem ainda um comentário áudio do realizador e um bónus com o ‘making of’. O Bluray traz ainda várias reportagens televisivas sobre o filme.

“Superjhemp retörns”, do realizador Félix Koch, conta o regresso do super-herói luxemburguês, que, depois de anos fora de cena, se vê forçado a recuperar os seus poderes para salvar o Luxemburgo – ou 'Luxusburg', como é chamado no filme – de uma catástrofe cósmica. A película tem os atores André Jung e Désirée Nosbusch nos papéis principais. Do elenco destaque ainda para Étienne Halsdorf, Jules Werner e Luc Feit.

De acordo com a Samsa Film, a película foi vista por mais de 60.000 pessoas em apenas três meses.

Diana Alves

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.