"Dolerme" é a nova faixa da cantora para os seus seguidores durante este período de quarentena.

"Sugestão do dia". Rosalía lança nova música

A cantora espanhola divulgou esta semana uma nova balada chamada "Dolerme".

Nas redes sociais, Rosalía deixou uma mensagem para os todos que estão a atravessar esta fase difícil. "Muitos de nós estão em quarentena e muitos estão a dar tudo de si fora da casa. Estou em quarentena e perdi a noção do tempo. Decidi que não pensaria muito nisso e que, em vez disso, colocaria a minha energia e o meu coração a fazer algo pelos outros, à minha maneira".

A intenção é fazer com que as pessoas se sintam melhor. "Sei que o que eu faço como artista pode parecer dispensável para alguns, mas para mim fazer música é uma questão saúde mental. Esta música chama-se Dolerme e espero que vos faça sentirem-se um pouco melhor, como eu me senti quando a fiz".



Ouça aqui:





