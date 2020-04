O espetáculo vai acontecer este fim de semana, entre 24 a 26 de abril, e conta com mais de 65 artistas. Todo o dinheiro angariado irá para a Organização Mundial de Saúde.

"Sugestão do dia". PlayOn Fest com Bruno Mars, Ed Sheeran, Coldplay Cardi B, entre outros

Na passada semana, Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, cancelou o financiamento para a Organização Mundial de Saúde (OMS), gerando uma onda de revolta mundial.

Em reposta, a Warner Bros Music decidiu produzir um fim de semana de angariação de fundos com concertos de mais de 65 músicos. Toda as receitas revertem para a OMS.

Entre os artistas estão Cardi B, Ed Sheeran, Bruno Mars, Panic! At The Disco, Green Day, Coldplay, A Boogie Wit Da Hoodie, Roddy Ricch, Lil Uzi Vert, Paramore, Death Cab for Cutie, Twenty One Pilots, Weezer, David Guetta, Charlie Puth ou Wiz Khalifa, entre outros.

As 72 horas sem interrupções podem ser acompanhadas no link abaixo.





