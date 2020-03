Por causa da covid-19, o Festival de Cinema do Luxemburgo está de volta na versão online.

"Sugestão do dia". LuxFilmFest para ver em casa

A 10.ª edição do LuxFilmFest arrancou no início de março e, durante 10 dias, foi dada visibilidade ao mercado do audiovisual luxemburguês.

Devido ao surto de coronavírus, em que toda a população do Luxemburgo é obrigada a ficar em casa, o festival de cinema volta em formato online, como uma solução para a quarentena.

A partir de amanhã a "LUXFILMFEST HOME EDITION" está disponível no site VOD.lu.



Esta é a lista de (co)produções Luxemburguesas seleccionadas:

Dreamland de Bruce McDonald

Jumbo de Zoé Wittock

Norie de Yuki Kawamura

Raconte-moi le fleuve de Julie Schroell

Tune into the Future d’Eric Schockmel



Curtas-metragens realizados no Luxemburgo:

Abigail de Nicolas Debray

Absence de Florian Beros

Faleminderit de Nicolas Neuhold

Glow de Fred Neuen & Mik Muhlen

Halligalli de Govinda van Maele

If We Smarten Up de Larisa Faber

Lupus de Laurent Prim

Westwand de Philip Krieps





