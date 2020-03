Aulas de dança e ioga nas redes sociais para fazer exercício durante o isolamento social.

"Sugestão do dia". Coletivo do Luxemburgo quer toda a gente a dançar

O colectivo luxemburguês de bailarinos Lucoda está a usar as redes sociais para encorajar as pessoas a fazer exercício em casa.

Todos os dias, na página oficial do Lucoda no Facebook, os professores do coletivo dão aulas em direto de dança ou ioga. Basta verificar qual o horário mais conveniente.

As aulas são gratuitas e dispensam qualquer equipamento. Os vídeos estão em inglês ou francês.

Em comunicado, o coletivo adianta que vai ter também disponíveis vários desafios extras, entrevistas, aulas avançadas ou trechos de espetáculos realizados.



Pode verificar toda a informação aqui.

