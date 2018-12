É o filme luxemburguês mais visto de sempre.

Sucesso de bilheteira. “Superjhemp Retörns” bate filme da Marvel

Dois meses depois de ter chegado às salas de cinema nacionais, “Superjhemp Retörns” já foi visto por cerca de 50.000 espectadores.

De acordo com a produtora Samsa Film, o filme baseado na banda desenhada de Roger Leiner e Lucien Czuga lidera também o box office nacional deste ano, tendo mesmo conseguido passar a perna aos “Vingadores”, da Marvel, um dos grandes êxitos internacionais.

A Samsa Film anunciou esta quarta-feira que a longa-metragem vai continuar em exibição em todas as salas do país durante as férias do Natal. Para promover isso mesmo, a produtora acaba de divulgar um novo trailer, que intercala algumas cenas do filme com reações de espetadores.



“Superjhemp Retörns”, do realizador Félix Koch, conta o regresso do super-herói luxemburguês, que, depois de anos fora de cena, se vê forçado a recuperar os seus poderes para salvar o Luxemburgo – ou 'Luxusburg', como é chamado no filme – de uma catástrofe cósmica. A película tem os atores André Jung e Désirée Nosbuch nos papéis principais. Do elenco destaque ainda para Étienne Halsdorf, Jules Werner e Luc Feit.

Segundo dados do Centro Nacional do Audiovisual (CNA), divulgados em junho, o filme luxemburguês mais visto de sempre, até aqui, era “Conge fir e Mord”, da produtora AFO, que estreou a 16 de dezembro de 1983, tendo vendido pelo menos 42.619 bilhetes.