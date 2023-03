Mais tempos com os filhos. Este é um assunto em destaque, esta semana, no Parlamento.

Radio Latina 2 min.

Luxemburgo

Subsídios para pais, ‘maisons relais’ e mais tempo com os filhos

O tema aparece duas vezes na agenda da Câmara dos Deputados para esta semana.

O tema aparece duas vezes na agenda da Câmara dos Deputados para esta semana.



Na quarta-feira, as comissões da educação, da família e das petições vão discutir o seguimento dado às conclusões do debate sobre a petição 2061, de Jules Clement, debatida em maio do ano passado. Jules Clement pedia um subsídio para os pais que não colocam os filhos nas chamadas ‘maisons relais’ (estruturas de acolhimento extra-curricular). Algo que, no seu entender, beneficiaria as famílias, encorajaria a flexibilização do trabalho dando aos pais mais tempo com os filhos e permitiria poupar dinheiro aos cofres do Estado, reduzindo o investimento que hoje é necessário nas ‘maisons relais’.

O debate da petição de Jules Clement foi o primeiro a contar com a presença de uma família inteira: pais, filhos, avós e tias, de acordo com a RTL Today. As reivindicações do peticionário fizeram-se ouvir, mas, do lado do Governo, não houve acordo quanto à criação de um novo subsídio para os pais. Enquanto a ministra da Família, Corinne Cahen, pôs a tónica na licença parental flexibilizada a que os pais podem recorrer, o ministro da Educação, Claude Meisch, chamou a atenção para a aposta no acesso às ‘maisons relais’. No debate de maio do ano passado, uma das conclusões foi a convocação de uma comissão parlamentar conjunta para voltar a analisar a situação. Os membros das três comissões em causa – educação, família e petições – reúnem-se esta quarta-feira (9h).

Tema volta a debate

Na quinta-feira, será a vez de Luc Martiny ir ao Parlamento defender a sua petição, que reuniu o apoio de mais de 5.000 subscritores e que reclama também uma ajuda para os pais.

Petição alerta para situação de pais imigrantes. “Não têm a quem recorrer” Luc Martiny é educador e pai de família. Acredita que o investimento do Estado não está a ser bem canalizado e defende uma mudança de paradigma em matéria de educação.

Martiny considera que, em vez de investir em estruturas como as ‘maisons relais’, esse dinheiro deveria ser atribuído aos pais. Diz que isso lhes permitiria reduzir o horário de trabalho dedicar esse tempo aos filhos. O debate está marcado para quinta-feira ( dia 23).



E o debate sobre o assunto não se ficará por aqui. Além da petição de Luc Martiny, uma outra iniciativa com as mesmas reivindicações, lançada por Manuela Barilozzi, está disponível neste momento no site petitions.lu contabilizando já mais de 4.600 assinaturas. Também Manuela Barilozzi pede uma poio financeiro para que os pais possam reduzir o horário de trabalho. Alerta que quem recebe o salário mínimo não tem essa opção no Luxemburgo, face às elevadas rendas e custo de vida.

Artigo: Diana Alves | Foto: dpa/Bildfunk