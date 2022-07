Em média, é um aumento de 50%. O subsídio de arrendamento vai aumentar na próxima semana. Os novos montantes começam a ser aplicados a 1 de agosto.

Subsídio de arrendamento aumenta na próxima semana

Em média, é um aumento de 50%. O subsídio de arrendamento vai aumentar na próxima semana. Os novos montantes começam a ser aplicados a 1 de agosto.

Em comunicado, o Ministério da Habitação lembra que este aumento foi antecipado na sequência da evolução dos preços do arrendamento no mercado privado e da subida dos preços da energia devido à guerra na Ucrânia.



A decisão, tomada nas reuniões do comité de coordenação da tripartida, “visa os agregados familiares mais expostos à inflação atual”, recorda o ministério.

Além das mudanças ao nível dos montantes atribuídos, os critérios de acesso também foram alargados. Isto porque, o subsídio de arrendamento é calculado em função dos rendimentos e composição dos agregados. “As famílias monoparentais foram particularmente tidas em consideração”, avança o ministério acrescentando ainda que, em média, os montantes atribuídos aumentam, em média, 50% face à situação atualmente em vigor.

Sobre as quantias, uma pessoa que viva sozinha e que ganhe, no máximo, 3.126,83 euros por mês, por exemplo, terá direito a 200 euros. Já um agregado sem crianças, com rendimentos mensais de 4.800,49 euros pode receber 280 euros. O montante sobe para 320 euros no caso de um agregado com um filho, se o rendimento mensal não superar os 5.664,27 euros, e para 360 se o agregado tiver dois filhos e o rendimento mensal for de 6.405,55 euros.

De acordo com dados do Observatório da Habitação, em 2019 a taxa de esforço dos agregados que arrendam casa ou apartamento era, em média, de 37,3%, sendo que um terço das famílias consagravam mais de 40% do seu rendimentos ao pagamento da renda. Para o ministro da Habitação, Henri Kox, o ajustamento do subsídio de arrendamento vai reduzir a taxa de esforço dos inquilinos do mercado privado.

Embora o aumento seja automático para quem já beneficia da ajuda, o ministro apela a outros agregados para que verifiquem se são elegíveis. Todos os procedimentos relativos a este subsídio estão disponíveis no balcão único (Guichet unique) das ajudas à habitação.

Os novos valores começam a ser aplicados, automaticamente, a partir do próximo dia 1 de agosto.

CGFP. Risco elevado de conflitos sociais no Luxemburgo

“O Luxemburgo tem atualmente um risco elevado de gerar conflitos sociais”. Um alerta do sindicato da Função Pública CGFP. Num comunicado, o presidente da CGFP, Romain Wolff, sublinhou que a elevada inflação faz com que haja cada vez mais pessoas a viver no limite das suas posses. Acrescenta-se a esta problemática o aumento do medo sobre o futuro junto da população mais jovem.

O sindicato frisa ainda que muitos agregados familiares estão fortemente endividados e que um aumento das taxas de juro, nem que mínimo, tem um impacto considerável no orçamento das famílias.

Daí a CGFP voltar a reiterar que o Governo tem de agir com urgência, no interesse da população, e lutar contra o aumento dos preços da energia, mas também da habitação. Para além disso, o sindicato reivindica que o Executivo deve tomar medidas para finalmente acabar com as desigualdades fiscais.

Partidos preocupados com agressões do grupo de jovens “17Antissistema”

Pelo menos dois partidos já questionaram o Governo sobre os alegados casos de violência perpetrados por um grupo de jovens, antodenominado “17Antissistema”. O caso foi revelado na semana passada pela edição alemã do Luxemburger Wort.

O jornal relata que o grupo – conhecido também por “17” e “1Block7” – é composto por cerca de 40 jovens, alguns com menos de 14 anos. As vítimas são selecionadas ao acaso, sendo depois agredidas e humilhadas. Toda a situação é filmada e depois divulgada na Internet para o autor se vangloriar da agressão. Trata-se de um fenómeno conhecido como ‘happy-slapping’.

O caso já chegou ao Parlamento luxemburguês através de questões parlamentares dirigidas ao ministro da Segurança Interna, Henri Kox. Pelo menos, ADR e CSV pediram esclarecimentos ao Governo. A questão do ADR, da autoria do deputado Fred Keup, foi enviada na sexta-feira e deu hoje entrada no Parlamento, sendo que o ministro tem até ao dia 22 de agosto para dar resposta ao deputado. No caso do Partido Cristão Social (CSV), os deputados Léon Gloden e Laurent Mosar assinalam a questão como sendo urgente.

Os parlamentares querem saber se o ministro confirma as informações relatadas pelo Luxemburger Wort. Número de vítimas e de agressores identificados, perfil dos agressores, dados sobre as estruturas de acompanhamento de jovens delinquentes e o que devem os mais jovens fazer para se protegerem destes atos de violência são algumas das questões levantadas pelos deputados.

Não é certo que o Governo venha a divulgar muitos detalhes, uma vez que, segundo o Luxemburger Wort, o caso está a ser investigado pela polícia.

Desemprego parcial baixa consideravelmente no Luxemburgo

O Comité de Conjuntura deu luz verde a 48 pedidos de desemprego parcial relativos ao próximo mês de agosto, de um total de 59 solicitações.

Ao todo, 6.140 trabalhadores vão ser abrangidos pelo regime de desemprego parcial, menos 1.749 do que em junho (7.889).

O Ministério da Economia refere em comunicado que dos 48 pedidos acordados, 32 são por razões conjunturais, 12 devido a problemas estruturais, e quatro referem-se ao vínculo da dependência económica.

Comuna de Schifflange manda fechar pensão ilegal

A comuna de Shifflange mandou fechar uma pensão ilegal situada num café da Avenue de la Libération, segundo notícia avançada pelo Luxemburger Wort.

No edifício viviam seis agregados familiares, com um total de 13 pessoas, em condições ilegais e exploratórias. O senhorio cobrava-lhes rendas de entre 650 a 1.100 euros mensais por quarto. Além disso, os moradores tinham de partilhar casa de banho e passavam semanas sem água quente ou gás.

O jornal dá também conta da falta de segurança, já que os moradores cozinhavam nos quartos com um fogão portátil, sem extintores ou saídas de emergência.

Além disso, uma vez que a casa não está mobilada para fins residenciais, nenhum dos moradores podia estar registado na comuna de Schifflange. Vários estavam registados noutros municípios, como a Cidade do Luxemburgo ou Differdange.

De acordo com o Wort, os habitante já foram alojados pela comuna num sítio com condições dignas.

Creos e Enovos vítimas de ciberataque

As empresas Creos (gestora de rede) e Enovos (fornecedor de energia) foram vítimas de um ataque cibernético na noite de sexta para sábado. No entanto, o fornecimento de gás e eletricidade não foi afetado.

O anúncio foi feito num comunicado divulgado hoje pelo grupo Encevo, a que pertencem as duas empresas do setor energético.

"A célula de crise do grupo Encevo foi imediatamente acionada e a situação está atualmente sob controlo", refere a Encevo em comunicado, garantido que está a reunir todos os elementos para perceber o incidente.

Apesar de não terem sido registados problemas da rede de energia, este ciberataque afetou o serviço dos clientes prestados pelos sites Creos e Enovos. O grupo está a tentar "restabelecer o serviço o mais rápido possível".

Mais de quatro mil ucranianos pediram proteção temporária ao Luxemburgo este ano

Mais de quatro mil cidadãos ucranianos pediram proteção temporária ao Luxemburgo desde o início deste ano, na sequência da invasão russa. Só no mês passado foram 370, segundo novos dados da Direção da Imigração do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Mais concretamente, 4.100 ucranianos fizeram o requerimento nos primeiros seis meses do ano, o que equivale a 94,5% dos pedidos que o grão-ducado recebeu naquele período.

Desde o início do ano, um total de 4.338 pessoas – oriundas da Ucrânia e de outros países – pediram aquele tipo de proteção ao Luxemburgo. O número é relativamente elevado tendo em conta que ao longo de todo o ano de 2021, o país recebeu 5.984 pedidos.

Os dados da imigração revelam também que, nem todos os cidadãos que fazem o pedido dão seguimento ao processo. Desde o início de 2022, 435 pessoas que o tinha feito, desistiram.

Quanto às decisões tomadas pela Imigração, 98% dos pedidos feitos este ano foram aprovados e 2% chumbados.

Note-se que o estatuto de proteção temporária é um estatuto específico que foi ativado a nível europeu para prestar auxílio às pessoas que fogem da guerra na Ucrânia. Destina-se às pessoas que viviam na Ucrânia antes do dia 24 de fevereiro e que chegaram ao Luxemburgo após essa data ou pouco antes.

Note-se que, além dos pedidos de proteção temporária, o Luxemburgo recebeu este ano 937 pedidos normais de asilo.

Kiev diz que as exportações de cereais podem começar esta semana

A Ucrânia espera retomar nos próximos dias as exportações de cereais interrompidas desde o início da guerra, apesar do bombardeamento russo contra o porto de Odessa no sábado passado.

"Esperamos que o acordo comece a funcionar nos próximos dias e que um centro de coordenação seja instalado em Istambul nos próximos dias. Estamos a preparar tudo para começar já esta semana", disse o ministro ucraniano para as Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov, numa conferência de imprensa.

De acordo com o ministro, o principal entrave às exportação é o risco de bombardeamentos russos, tal como aconteceu no passado sábado em Odessa, no Mar Negro.

Também as minas navais colocadas pelas forças ucranianas junto à costa representam mais um problema. A Ucrânia e a Rússia assinaram na sexta-feira acordos separados com a Turquia e a ONU para desbloquear a exportação de cerca de 25 milhões de toneladas de cereais presos nos portos do Mar Negro.

Alemanha abre a porta ao prolongamento do uso da energia nuclear

Alemanha abre a porta ao prolongamento do uso da energia nuclear. O chanceler alemão Olaf Scholz indicou que o seu governo pode considerar prolongar a vida das três centrais nucleares que restam no país, uma vez que procura reforçar a sua segurança energética.

A Alemanha está no centro de uma crise energética que tem assolado o bloco. Os governos da União Europeia têm tentado encontrar alternativas de abastecimento antes do inverno, após a invasão russa da Ucrânia ter levado os preços do combustível e da energia para níveis recorde no início deste ano.

O ministro da Economia do país vizinho, Robert Habeck, encomendou um novo teste de stress à infraestrutura energética da Alemanha, após uma avaliação anterior ter concluído que o abastecimento do país não estaria em perigo no próximo inverno e que as centrais nucleares não seriam necessárias.

Transportes gratuitos para maiores de 65 anos residentes em Lisboa a partir de hoje

Os residentes em Lisboa com idade igual ou superior a 65 anos passam hoje a poder deslocar-se gratuitamente nos transportes públicos. Os estudantes até aos 23 anos vão poder fazê-lo a partir de setembro.

Numa nota divulgada na sua página na Internet, a Câmara Municipal de Lisboa refere que o objetivo é incentivar o recurso ao transporte público.

O autarca da capital, Carlos Moedas, tinha referido já em maio que a gratuitidade aplicada aos idosos deveria aplicar-se no verão.

A autarquia lembra que esta medida se insere "nas metas da sustentabilidade ambiental, no combate às alterações climáticas e na melhoria da mobilidade das pessoas, através da promoção de uma mobilidade eficiente, económica e ambientalmente sustentável".

A medida deve custar à cidade quase 15 milhões de euros.

UE vai dar 35 milhões de euros para autocarros elétricos regionais do Luxemburgo

A rede de autocarros regionais do Luxemburgo, RGTR, vai ser financiada em 35 milhões de euros não reembolsáveis pelo fundo europeu FEDER.

A Administração dos Transportes Públicos refere numa nota de imprensa que este financiamento vai servir para "subsidiar a eletrificação da rede de autocarros regionais".

Segundo o programa de Governo de 2018, prevê-se que esta rede passe a ser totalmente elétrica até 2030.

A rede RGTR tem atualmente uma frota de 1.396 autocarros, incluindo 158 elétricos, ou seja, 11% do objetivo previsto até 2030. Mas em 2023, a estimativa da Administração dos Transportes Públicos é que o número de autocarros elétricos aumente para 500.

Luxemburgo e Kosovo assinam acordo bilateral e memorando de entendimento

O ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Franz Fayot, e o vice-primeiro-ministro do Kosovo, Besnik Bislimi, assinaram um novo acordo bilateral, em Pristina, capital kosovar.

Este novo acordo é válido por sete anos, entre 2023 e 2030. Os dois governantes assinaram também um novo memorando de entendimento, que estabelece as bases para as relações de cooperação para o desenvolvimento entre as duas partes nos próximos anos.

O memorando tem um orçamento indicativo de 35 milhões de euros, entre 2023 e 2025, e abrange os setores de formação profissional, saúde, crescimento sustentável e inclusivo, e apoio à sociedade civil.

Vai apanhar o avião no Findel? Reserve estacionamento e saia cedo de casa

Se vai viajar de avião, o melhor é reservar estacionamento no aeroporto e sair de casa com antecedência. Os conselhos são do diretor da LuxAirport, a empresa que gere o aeroporto do Luxemburgo.

Em declarações prestadas esta sexta-feira à rádio 100,7, Alexander Flassak salientou que não há falta de pessoal no Findel, mas alertou que o melhor é o passageiro estar no aeroporto pelo menos duas horas antes do voo.

Em causa está o facto de haver muitos voos a descolar com horários próximos. De acordo com Alexander Flassak, isso faz com que os tempos de espera nas horas de ponta possam ser mais longos. Nesses picos, “há um aumento de 30 a 40% do número de passageiros”, explica o responsável.

E se ‘antigamente’ uma hora – ou até mesmo 30 minutos – era o tempo suficiente para passar no controlo de segurança do Findel, agora a história é outra. Flassak avançou à 100,7 que, nos horários em que há muitos voos a descolar, é necessário contar com duas horas.

Aeroporto cheio, parque de estacionamento idem. O diretor da LuxAirport avisa que em alturas de muita afluência não é possível garantir lugares de estacionamento para todos os passageiros. O responsável recomenda reservar o estacionamento antes. Caso contrário, os passageiros correm o risco de perder muito tempo à procura de lugar onde deixar o carro.

Flassak insiste que, para ter tempo suficiente para o check-in e para o controlo de segurança, o passageiro deve chegar ao terminal pelo menos duas horas antes da partida do voo. Outro conselho é fazer o check-in online no dia antes da viagem.

Futebol. Gerson Rodrigues emprestado ao Al Wehda

O internacional luxemburguês Gerson Rodrigues vai jogar esta época no Al Wehda, da segunda divisão do futebol da Arábia Saudita. Este é mais um empréstimo do Dínamo de Kiev.

A Arábia Saudita será o oitavo país onde Gerson Rodrigues vai jogar e o Al Wehda o seu 12° clube nos últimos oito anos.

Aos 27 anos, o titular da seleção do Luxemburgo já jogou no Eyüpspor (Turquia), Troyes (Frnaça), Ankaragücü (Turquia), Dynamo Kiev (Ucrâinia), Júbilo Iwata (Japão), Sheriff Tiraspol (Moldávia), SC Telstar (Países Baixos), Fola d'Esch, Racing Luxemburgo, Kayl-Tétange e Swift Hesperange.

Tour: Dinamarquês Jonas Vingegaard é o vencedor da 109.ª edição

O ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard venceu centésima nona Volta a França, ao cortar a meta, nos Campos Elísios, ao lado dos companheiros da Jumbo-Visma, no final da 21.ª e última etapa conquistada pelo belga Jasper Philipsen.

Vingegaard, de 25 anos, é o segundo dinamarquês a ganhar o Tour, surgindo no no pódio final acompanhado pelo esloveno Tadej Pogacar e pelo britânico Geraint Thomas.

A 21.ª e última etapa ligou zona parisiense de La Défense e os Campos Elísios, numa extensão de cerca de 116 quilómetros.

Pedro Pichardo é campeão do mundo do triplo salto

O português Pedro Pablo Pichardo conquistou o título de campeão do mundo do triplo salto, em Eugene, nos Estados Unidos, ao ‘voar’ 17,95 metros, na sua primeira tentativa.

Pedro Pablo Pichardo juntou o título de campeão do mundo à medalha de ouro conquistada nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, em 5 de agosto de 2021, com aquela que foi a melhor marca mundial do ano.

Pichardo tornou-se no sétimo português a conquistar um título mundial no atletismo.

