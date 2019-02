A princesa e Grã-Duquesa herdeira do Luxemburgo, Stéphanie de Lannoy, celebra hoje 35 anos. O escutismo, as artes e a música clássica são algumas das suas paixões.

Stéphanie de Lannoy. De escuteira a herdeira do Luxemburgo

Esta segunda-feira, a nora do Grão-Duque Henri está de parabéns. Stéphanie de Lannoy é casada com o príncipe Guillaume (filho do Grão-Duque Henri) desde 20 de outubro de 2012, e é a sucessora direta ao cargo de Grã-Duquesa do Luxemburgo.

Stéphanie é a mais nova de oito filhos da condessa de Lannoy. Nasceu a 18 de fevereiro de 1984 em Ronse, na província flamenga da Bélgica, com o nome Alix della Faille de Leverghem.

21 Em 1985, Stéphanie no seu primeiro aniversário. Foto: Point24

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Em 1985, Stéphanie no seu primeiro aniversário. Foto: Point24 Alguns meses após ter celebrado o 1° aniversário. Foto: Point24 Com dois anos e meio. Point24 No dia da celebração da sua primeira comunhão em maio de 1991. Foto: Point24 De férias no Algarve em julho de 1991. Foto: Point24 De férias no Algarve em julho de 1991. Foto: Point24 O casal em visita à exposição "De Portugal ao Luxemburgo - 125° aniversário do Grão-Duque IV e da Grã-Duquesa Marie-Anne", a 9 de abril de 2018. Foto: Caroline Martin A 27 de abril de 2012, Stéphanie (a vermelho) um mês antes do casamento com o príncipe Guilherme. Acompanhados pelos príncipe Felix (à esquerda na foto), o príncipe Loius e a princesa Tessy. Foto: Guy Jallay Foto: Guy Jallay Um retrato da princesa em 2006, com 22 anos. Foto: Point24 A princesa saudava o público à chegada à Câmara para o casamento civil, a 19 de outubro de 2012. Foto: Nicolas Lambert/AFP A 19 de outubro de 2012, Stéphanie e Guillaume na cerimónia do seu casamento civil na câmara municipal do Luxemburgo. Foto: Grand-Ducal Court/Christian Aschman No jantar de gala que precedeu à cerimónia civil. A princesa brinda com o sogro, o Grão-Duque Henri. Foto: Grand-Ducal Court of Luxembourg/Pool/AFP Merchandising do casamento real nas ruas do Luxemburgo. O nó da condessa e de Guillaume foi um dos eventos do ano de 2012. REUTERS A princesa a saudar o público à chegada à igreja no dia do seu casamento com o príncipe Guillaume, a 20 de outubro de 2012. Foto: Francois Lenoir/Reuters Stéphanie e Guillaume casaram-se na Catedral de Notre-Dame, no Luxemburgo. Foto: Vincent Kessler/Reuters Uma das fotos oficiais do casamento real. Foto: Grand-Ducal Court / Christian As Uma das fotos oficiais do casamento real. Foto: Grand-Ducal Court / Christian As Foto: Claude Piscitelli Foto: Benoit Doppagne/AFP Com o príncipe Guillaume no funeral do pai da futura duquesa, em janeiro de 2019, em Frasnes-lez-Anvaing, na Bélgica. O conde Philippe de Lannoy faleceu a 10 de janeiro aos 96 anos. Foto: David Nivire

Desde muito nova desenvolveu o gosto pelas artes e música clássica, e escutismo. Toca piano e violino e é apaixonada pela leitura. Frequentou os escuteiros durante nove anos e participou em viagens internacionais de voluntariado. É adepta de esqui e natação. Fala três línguas para além do francês: luxemburguês, alemão e inglês.

Estudou filologia germânica na Universidade Católica de Louvain e completou os estudos Universidade de Humboldt, em Berlim. O tema da dissertação foi a influência do romantismo alemão no romantismo russo. Após a universidade teve o seu primeiro emprego em Berlim na Agência de Exportação da Walloon e trabalhou também para uma empresa de investimentos.

Atualmente está a tirar uma pós-graduação em História de Arte no Sotheby's Institute e acumula várias posições ligadas às artes. Desde 2012, é uma das diretoras das Fundações Grão-Duque e Fundação Grã-Duquesa. A última, em particular, presta assistência social e ajuda na integração de pessoas vulneráveis no país, e inclui também alguns projetos de assistência humanitária internacional.

Desde 2016, é chairman da direção executiva da Fundação do Museu Grão-Duque Jean de Arte Moderna do Luxemburgo (MUDAM). Faz também o Alto Patrocínio da associação dos "Amigos dos Museus de Arte e História do Luxemburgo" e do Scienteens Lab (laboratório da Universidade do Luxemburgo destinado a alunos do ensino secundário).

Recentemente, foi nomeada patrona da Blëtz a.s.b.l. - associação luxemburguesa de apoio a vítimas de acidentes vasculares cerebrais. Desde maio de 2017, é também presidente honorária e diretora do De Mains de Maîtres, projeto em que participa também o marido, que promove o artesanato luxemburguês.

(Edição francesa Luxemburger Wort)

